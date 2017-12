Anieș: Copilaș de 3 ani opărit cu lapte fierbinte

Necazurile se țin lanț în zona comunei Maieru. După ce mai devreme am relatat despre pățania șoferiței care a plonjat în apele Someșului, tot miercuri, în jurul orei 19.15, un apel prin 112 anunța că un copilaș în vârstă de trei ani din satul Anieș are arsuri la mână și picior, pe partea stângă. La locul accidentului casnic au ajuns imediat paramedicii SMURD Sângeorz-Băi, salvatorii constatând că victima are arsuri de gradul 1 și 2, atât la mână, cât și la picior, membrul superior fiind afectat în proporție de 20 la sută. Potrivit aparținătorilor, copilașul s-a opărit cu laptele pus la fiert într-o oală pe marginea sobei, după ce micuțul a tras vasul peste el. În sprijin a venit și o ambulanță SAJ, cu medic și asistent, copilașul urmând să ajungă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Bistrița