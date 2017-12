„Copil ca tine sunt şi eu...”

Este proiectul prin care Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa demonstrează, încă din anul 2012, că educația se realizează nu doar prin cursurile de zi cu zi, ci și prin formarea elevilor în spirit civic, în scopul dezvoltării unor valori de o importanță deosebită: toleranța, acceptarea diversității, sprijinirea elevilor proveniți din medii dezavantajate, păstrarea tradiţiilor creştine româneşti și transmiterea acestora generaţiilor viitoare, cultivarea sentimentelor de bucurie şi de speranţă pentru mai bine.Toate acestea nu sunt limitate la nivel teoretic, coordonatorii proiectului, prof. Borş Elena și prof. Petri Alina, mobilizând și în acest an, al patrulea consecutiv în Calendarul activităţilor educaţionale regionale, elevi, cadre didactice și părinți, ale căror eforturi au fost puse în slujba comunității.Din perspectiva cultivării atitudinilor de solidaritate, școala s-a implicat, ca în fiecare an, în colectarea de donații sub formă de alimente neperisabile, haine, jucării, produse de igienă personală și rechizite destinate copiilor găzduiți la Mănăstirea Piatra Fântânele și Preventoriul Ilișua.Sub aspectul cunoașterii și acceptării diversității, în acest an, pe parcursul „Săptămânii altfel”, elevi ai școlii au efectuat o excursie în nordul Italiei, urmând ca în anul 2018 să viziteze, în Germania, zona Auschwitz.Finalul proiectului pentru acest an l-a constituit, în plan regional, concertul de colinde din data de 18 decembrie, în care s-au angrenat școlile partenere din județele Cluj, Maramureș, Suceava și Sălaj. Un moment de o imensă încărcătură emoțională l-a constituit întâlnirea cu „generațiile de aur” ale școlii, cadre didactice aflate, în prezent, în pensie, în contextul unei mese tradiționale.„Am primit cu multă bucurie invitația de a participa la o activitate deosebită, care să reunească vechile generații de dascăli cu actuala generație de cadre didactice de la Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița. După șase ani de la pensionare, am așteptat cu emoție și nerăbdare momentul în care aveam să reîntâlnesc ȘCOALA și oamenii ei. Un amalgam de sentimente, un ghem de emoții tulburătoare m-au stăpânit preț de câteva ceasuri. A fost bucuria de a retrăi farmecul clipelor trecute, de a revedea oameni dragi, de a evoca nostalgic atâția ani petrecuți împreună. Ne-am întâlnit câteva generații de dascăli și a fost minunat să constat o incredibilă continuitate în nobila misiune pe care ne-am asumat-o, aceea de a modela destine. Am avut parte de o revedere vibrantă și magică în preajma Sărbătorii Nașterii Domnului, iar organizatorii sunt vrednici de toată lauda. Le mulțumim pentru bucuria pe care ne-au oferit-o cu multă căldură”, a declarat, pentru ziarul „Mesagerul de Bistrița-Năsăud”, prof. Ligia Vultur.

Alexandru Georgiţă