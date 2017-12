Liceul Creștin Logos Bistrița a sărbătorit nașterea Mântuitorului

Liceul Creștin Logos Bistrița sărbătorește nașterea Mântuitorului

An de an, creștinii de aproape sau departe se unesc pentru a aduce inimile, gândurile și laudele Celui care a venit pentru toţi oamenii, Hristos cel întrupat, Fiul lui Dumenzeu.Proiectul nostru „Crăciunul – Sărbătoarea bucuriei și a dăruirii”, aflat la a VI-a ediție, propune activităţi mixte, de voluntariat şi cultural-educative. Alături de elevii școlii din toate clasele de învățământ, primar, gimnazial și liceal, profesorii, diriginții şi părinţii se implică în activităţi diverse, precum ateliere de confecţionare mici decoraţiuni, felicitări, dar și în vizite și participare la evenimentul principal, Târgul de Crăciun.În data de 13 decembrie 2017, începând cu ora 16.00, în incinta liceului s-a desfășurat Târgul de Crăciun, care a avut drept motto: ,,Fă un bine, bine!”. Acesta a fost deschis cu un mic concert de colinde susținut de elevii claselor din ciclul primar, urmaţi de elevii claselor de gimnaziu și liceu. Mai apoi, toți participanții au putut să doneze în schimbul primirii unor obiecte sau felicitări cu specificul sărbătorilor de iarnă. Spre bucuria lor, cei mai mici au putut să-și reîmprospăteze colecțiile personale prin schimbul de cărți și jucării, frumos aranjate din timp pe rafturi. De asemenea, la târg s-au împărțit prăjituri, sarmale și multe alte bunătăți.Având în vedere scopul principal, acela de a-i ajuta pe semenii noștri, toate au fost făcute cu multă bucurie și dăruire! Din ceea ce s-a oferit am dorit să susținem câteva familii nevoiașe, pe elevul Ionuț Zăvoianu, alături de care sunt mulți bistrițeni în aceste momente. Nu în ultimul rând, am putut să trimitem un mic ajutor copiilor din Namibia, Africa, prin colega noastră Natalia Jucan, care își va petrece sărbătorile de iarnă alături de o misiune umanitară dintr-o zonă a lumii atât de săracă.Copiii din clasele primare i-au vizitat pe bunicii din Centrul pentru vârstnici, în timp ce elevii claselor de gimnaziu au dus colinda colegilor din Liceul Sanitar Bistrița, dar și la Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud. Elevii claselor de liceu nelăsându-se mai prejos, au colindat bolnavii din cadrul Secției de Oncologie Bistrița.Elevii Liceului Creștin Logos au învățat că micile noastre gesturi pot fi mari șanse la speranță pentru alții. Hristos a venit în această lume aducând speranță pentru fiecare.Sărbători binecuvântate, dragi creștini!

coordonatori proiect,

Oniga Remus Aurelian, director

Roșca Diana Camelia, director adj.

Pop Gabriela, consilier activități educative și extrașcolare