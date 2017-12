Radu Salvan a lansat „Micul bancher”, la Palatul Culturii

Sub egida Centrului Cultural Municipal ,,George Coşbuc” şi a Societăţii ,,Conexiuni” a Scriitorilor Bistriţeni, a avut loc recent, la Palatul Culturii, lansarea volumului de proză ,,Micul bancher”, de Radu Salvan, apărut la Editura ,,Charmides” din Bistriţa. Evenimentul a fost coordonat de directorul Centrului Cultural Municipal , prof.dr. Dorel Cosma, care a rostit o alocuţiune exegetică pentru textul cărţii prin care Radu Salvan intră în rândul membrilor ,,Conexiuni”. Directorul Cosma a făcut o radiografie a structurii epice: o româncă inteligentă şi frumoasă, Alice, ajunge directoare la Merrill Lynch, ţinând de bancă Bank of America, fondată de familia Gianinni. Leo Gianinni, fiu al familiei, dirijor, se îndrăgosteşte de Alice şi au împreună un copil, Amo, foarte înzestrat, care va fi mângâierea bancherului bunic Thomas Gianinni de la Bank of America. ,,Devine membru al MENSA – o organizație internațională non-profit a oamenilor cu un IQ mult peste medie. Asistăm acum la un adevărat reportaj jurnalistic, unde Radu Salvan vorbește cu convingere și aplicare studiată despre această organizație și despre componenții ei”, a mai spus dr. Dorel Cosma. În continuare, preşedintele Societăţii ,,Conexiuni”, scriitoarea Elena M. Cîmpan, a privit textul sub raportul împlinirii ca şi construcţie romanescă, iar scriitorul şi etnologul Menuţ Maximinian a sesizat veridicitatea aspectelor din societatea americană pe care le reflectă cartea şi sugestia asupra omeniei care trebuie să existe în relaţiile interumane, dar şi conotaţiile izvorâte din construcţia prozastică intenţionând să depăşească generaţiile de azi. Pentru scriitorul şi jurnalistul Zorin Diaconescu, cartea este un ,,Bildungsroman”, o carte a formării unui om. Discursul interpretativ al lui Diaconescu a cuprins referiri la text de ordin sociologic, tehnologic, care vorbesc despre personaje, fermecătoare fiind consideraţiile de ordin futurologic asupra societăţii şi membrilor ei. A încheiat şirul alocuţiunilor Alexandru Cristian Miloş, bucuros să salute încă un adevărat prozator la ,,Conexiuni”, iar scriitorul de umor Alexandru Olteanu i-a dedicat autorului o epigramă, ,,aplicată” la eveniment. Întâlnirea s-a încheiat cu sesiunea de autografe.