(FOTO) Năsăudenii au trecut în 2018 cu zâmbetul pe buze

O mulţime de oameni s-au adunat la cumpăna anilor în centrul oraşului Năsăud, unde primăria a organizat, ca în fiecare an, focuri de artificii care au marcat trecerea în 2018. Plini de voie bună şi "înarmaţi" cu sticle de şampanie cu care să închine în cinstea Anului Nou, în speranţa că va fi unul mai bun, cei care au ajuns în buricul târgului au avut parte de un spectacol de lumini grandios, cele peste zece minute de artificii reuşind să-i ţină cu sufletul la gură pe spectatori. Năsăudenii s-au îmbrățișat, și-au urat “La mulți ani” și chiar și-au pus dorințe pentru Noul An 2018. “Îmi doresc un an mai bun și multă sănătate. Dacă avem sănătate, avem de toate! La mulți ani tuturor năsăudenilor!”, ne-a spus Sandi Nășcuț, unul dintre cei mai vârstnici participanți din centrul orașului. Alături de cetățeni s-au aflat primarul Mircea Romocea și viceprimarul Dorin Vlașin.

Concurenţa la focurile de artificii a venit dinspre localurile care au organizat petreceri de Revelion şi care şi-au lansat propriile focuri de artificii, ce s-au alăturat pe cerul Năsăudului celor organizate de Primărie. De altfel, restaurantele şi pensiunile oraşului au fost pline ochi, localnicii şi invitaţii lor urmând să petreacă până în zori noul început al timpului.