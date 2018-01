Cinci şoferi băuţi au început noul an cu dosare penale

În noaptea de 31 decembrie 2017/01 ianuarie a.c., un tânăr de 22 ani, din Dumitrița, în timp ce conducea un autoturism prin localitate, a efectuat manevra de mers înapoi pe partea carosabilă și a surprins, respectiv accidentat o minoră de 16 ani, din aceeași localitate, care se deplasa în calitate de pieton pe partea carosabilă. În urma accidentului a rezultat rănirea minorei, care a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând faptul că acesta a consumat băuturi alcoolice. A fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii Serviciului Rutier au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.***În aceeași noapte, polițiștii Biroului Rutier au depistat în trafic un tânăr, de 19 ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului Bistrița, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În noaptea de 01/02 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Beclean au identificat în trafic un tânăr, de 20 ani, în timp ce conducea un autoturism, prin Beclean, fiind sub influența alcoolului. În dimineața zilei de 2 ianuarie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au depistat în trafic un tânăr de 21 ani, din Tărpiu, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 173B, prin Mintiu, sub influența băuturilor alcoolice și fără a deține permis de conducere. De asemenea, în aceeași dimineață, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Năsăud au depistat un bărbat de 39 ani, din Tărpiu, în timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului Năsăud, sub influența băuturilor alcoolice.Toți conducătorii depistați în timp ce conduceau autovehicule sub influența alcoolului au fost conduși la spital, unde le-au fost prelevate câte două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În toate cauzele au fost întocmite dosare penale pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, tânărul de 21 ani, din Tărpiu, alegându-se în plus și cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud