Calendarul sportiv al lui 2018, un an cu Olimpiadă de Iarnă și Campionat Mondial de fotbal

2017 a fost un an plin de evenimente sportive extrem de interesante, la fel cum se anunță și anul care tocmai a început. Capul de afiș este, fără îndoială, Campionatul Mondial de fotbal din Rusia, unul la care, din păcate, naționala României nu va participa.Exceptând competiția care va debuta la jumătatea primei luni de vară, în 2018 vom mai avea parte de Jocurile Olimpice de iarnă, Campionatul European de Handbal, atât feminin, cât și masculin, dar și de Campionatul Mondial de Hochei.

Calendarul principalelor competiții sportive din 2018

Ianuarie

15 - 21 patinaj artistic; Campionatul european (Moscova)

15 - 28 tenis: Australian Open (Melbourne)

25 - 28 automobilism: Raliul de la Montecarlo (Monaco)

30/1 - 10/2 fotbal în sală: Campionatul European (Ljubljana)

Februarie

1-4 polo - Campionatul European feminin (Olanda)

3/2-17/3 rugby - Turneul celor şase naţiuni

4 NFL - Super Bowl (Minneapolis)

9-25 - Jocurile Olimpice de Iarnă (Pyeongchang, Coreea de Sud)

5-18 polo - Campionatul European masculin (Ungaria)

15-18 automobilism - Raliul Suediei

18 baschet - All Star NBA (Los Angeles)

21-25 ciclism - Turul Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite)

23-25 moticiclism - Campionatul mondial de superbike (Philip Island, Australia)

25 ciclism - Kuurne-Bruselas-Kuurne (Belgia)

25 atletism - maraton (Sevilla)

28/2-4/3 ciclism pe pistă - Campionatul mondial (Apeldoorn)

Martie

2 - 3 triatlon: Seriile Mondiale (Abu Dabi, Emiratele Unite Arabe)

2 - 4 atletism: Campionatul Mondial Indoor (Birmingham)

4 - 11 ciclism: Paris-Nice (Franţa)

7 - 13 ciclism: Tirreno-Adriatica (Italia)

8 - 11 automobilism: Raliul Guanajuato (Mexico)

8 - 18 tenis: Masters 1000 Indian Wells (California)

9 - 18 Jocurile Paralimpice de Iarnă (Pyeongchang, Coreea de Sud)

17 ciclism: Milano-San Remo (Italia)

18 motociclism: Marele Premiu Qatar (Losail)

21 - 25 patinaj artistic: Campionatul Mondial (Milano)

21/2 - 1/3 tenis: Masters 1000 Miami (Florida)

23 - 25 motociclism: Campionatul Mondial de Superbike (Buriram, Thailands)

23/3 - 1/4 haltere: Campionatul European (Tirana, Albania)

25 Formula 1: Marele Premiu al Australiei (Albert Park, Melbourne)

Aprilie

5 - 8 automobilism: Raliul Franţei (Franţa)

8 Formula 1: Marele Premiu Bahrain (Sakhir)

8 ciclism: Paris-Roubaix (Franţa)

8 motociclism: Marele Premiu Argentina (Termas de Rio Hondo)

13 - 15 motociclism: Mondial Superbike (Motorland, Aragón)

14 - 22 tenis Masters 1000 Montecarlo (Monaco)

15 Formula 1: Marele Premiu China (Shanghai)

16 atletism: Maratonul de la Boston (SUA)

18 ciclism: La Fleche Wallonne (Belgia)

19 - 22 fotbal în sală: Finala Cupei UEFA (Zaragoza)

20 - 22 motociclism: Mondial Superbike (Assen, Olanda)

20 - 23 fotbal: Finala Youth League UEFA (Nyon, Elveţia)

21 - 29 tenis: Trofeul Conde de Godó (Barcelona)

22 motociclism: Marele Premiu al Americilor (Austin, EE.UU.)

22 atletism: Maratonul de la Londra

24-29 ciclism: Turul Romandíei (Elveţia)

26 - 28 judo: Campionatul European (Tel Aviv, Israel)

26 - 29 automobilism: Raliul Argentinei

29 Formula 1: Marele Premiu al Azerbaidjan (Baku City)

29/4 - 6/5 tenis de masă: Campionatul Mondial pe echipe (Halmstad, Suedia)

Mai

4 atletism: Liga de Diamant (Doha, Quatar)

4-13 tenis: Turneul Masters 1000 Madrid

4-20 fotbal: Campionatul european masculin sub 17 (Anglia)

4-27 ciclism: Giro d'Italia

5-6 atletism: Campionatul mondial de alergare pe echipe (Taicang)

6 motociclism: Marele premiu al Spaniei (Jerez)

9-21 fotbal: Campionatul european feminin sub 17 ani (Lituania)

10-13 karate: Campionatul european (Novi Sad, Serbia)

11-13 motociclism: Turul mondial superbike (Imola, Italia)

12 atletism: Liga de Diamant (Shanghai, China)

13 Formula 1: Marele premiu al Spaniei (Montmeló)

13-20 tenis: Masters 1000 Roma

16 fotbal: Finala Liga Europa (Lyon)

17-20 automobilism: Raliul Portugaliei

18-20 baschet: Final Four-ul Euroligii (Belgrad, Serbia)

20 motociclism: Marele Premiu al Franţei (Le Mans)

24 fotbal: Finala UEFA Champions League (Kiev)

26 atletism: Liga de Diamant (Eugene, SUA)

26-27 handbal: Final Four Champions League (Köln, Germania)

27 Formula 1: Marele premiu de la Monaco

27 automobilism: Indianapolis 500 (SUA)

27/5-10/6 tenis: Roland Garros (Paris)

30/5-3/6 ciclism: Turul Luxemburgului

31 atletism: Liga de Diamant (Roma, Italia)

Iunie

1-3 gimnastică ritmică: Campionatul european (Valladolid)

3 motociclism: Marele premiu al Italiei (Mugello)

3-10 ciclism: Dauphine (Franţa)

5-9 ciclism Campionatul mondial BMX (Bakú, Azerbaijan)

7 atletism: Liga de Diamant (Oslo, NOrvegia)

7-10 automobilism: Raliul Italiei

8-10 motociclism: Campionatul mondial superbike (Brno, Republica Cehă)

10 Formula 1: Marele premiu al Canadei (Gilles-Villeneuve)

10 atletism : Liga de Diamant (Stockholm, Suedia)

14 fotbal: Meciul inaugural al Cupei Mondiale: Rusia-Arabia Saudită (Moscova)

16-17 automobilism: Cursa de 24 de ore de la Le Mans (Franţa)

16-22 scrimă: Campionatul european (Novi Sad, Serbia)

17 motociclism: Marele premiu al Cataloniei (Montmeló)

22-24 motociclism: Campionatul mondial Superbike (Laguna Seca, SUA)

22/6-1/7 gimnastică: Jocurile mediteraneene (Tarragona)

24 Formula 1: Marele premiu al Franţei (Le Castellet)

30 atletism: Liga de Diamant (Paris, Franţa)

Iulie

1 motociclism: Marele Premiu al Olandei (Assen)

1 Formula 1: Marele Premiu al Austriei (Red Bull Ring)

2 - 15 tenis: Wimbledon (Londra)

5 atletism: Liga de Diamant (Lausanne, Elveţia)

6 - 8 motociclism: CM Superbike (Misano, San Marino)

7 - 29 ciclism: Turul Franţei

8 Formula 1: Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone)

13 atletism: Liga de Diamant (Rabat, Maroc)

14 - 22 baschet: Campionatul European sub 20 de ani masculin (Chemnitz)

14 - 28 polo: Campionatul European (Barcelona)

15 fotbal: Finala Cupei Mondiale (Moscova)

15 motociclism: Marele Premiu al Germaniei (Sachsenring)

19 - 26 scrimă: Campionatul Mondial (Wuxi, China)

20 atletism: Liga de Diamant (Monaco)

21 - 22 atletism: Liga de Diamant (Londra)

22 Formula 1: Marele Premiu al Germaniei (Hockenheim)

26 - 29 automobilism: Raliul Finlandei

29 Formula 1: Marele Premiu al Ungariei (Hungaroring)

August

2 motociclism: Marele Premiu Austria (Red Bull Ring)

12 - 19 tenis: Masters 1000 Cincinnati (Ohio)

15 fotbal: Supercupa Europei (Tallin, Estonia)

16 - 19 automobilism: Raliul Germaniei

17 - 25 baschet: Campionatul European sub 16 ani feminin (Kaunas)

18 atletism: Liga de Diamant (Birmingham, Anglia)

25/8 - 16/9 - ciclism: Turul Spaniei

26 motociclism: Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone)

26 Formula 1: Marele Premiu al Belgiei (Spa-Francorchamps)

27/8 - 1/9 tir cu arcul: Campionatul European (Legnica, Polonia)

27/8 - 9/9 tenis: US Open (New York)

30 atletism: Liga de Diamant (Zurich, Elveţia)

31 atletism: Liga de Diamant (Bruxelles, Belgia)

31/8 - 14/9 tir olimpic: Campionatul Mondial (Changwon, Coreea de Sud)

Septembrie

2 Formula 1: Marele Premiu al Italiei (Monza)

6 - 15 pentatlon modern: Campionatul Mondial (Ciudad de Mexico)

9 motociclism: Marele Premiu San Marino (Misano)

9 - 30 volei: Campionatul Mondial masculin (Bulgaria şi Italia)

10 - 16 gimnastică ritmică: Campionatul Mondial (Sofia, Bulgaria)

13 - 16 automobilism: Raliul Turciei

14 - 16 motociclism: Mondial Superbike (Portimão, Portugalia)

16 Formula 1: Marele Premiu de la Singapore (Marina Bay)

16 atletism: Maratonul de la Berlin

18 - 23 tenis de masă: Campionatul European (Alicante)

20 - 27 judo: Campionatul Mondial (Bakú, Azerbaidjan)

22 - 30 baschet: Campionatul Mondial feminin (Tenerife)

22 - 30 ciclism: Campionatul Mondial (Innsbruck, Austria)

23 motociclism: Marele Premiu Aragón (Motorland)

28 - 30 motociclism: Mondial Superbike (Magny-Cours, Franţa)

29 - 30 triatlon: Cupa Mondială (Madrid)

29/9 - 20/10 volei: Campionatul Mondial feminin (Japonia)

30 Formula 1: Marele Premiu al Rusiei (Soci Autodrom)

Octombrie

4 - 7 automobilism: Raliul Marii Britanii

7 Formula 1: Marele Premiul al Japoniei (Suzuka)

7 motociclism: Marele Premiu Thailanda

7 ciclism: Turul Parisului (Franţa)

7 atletism: Maratonul de la Chicago (Statele Unite)

7 - 14 tenis: Masters 1000 Shanghai (China)

21 Formula 1: Marele Premiu al Statelor Unite (Austin)

21 motociclism: Marele Premiu al Japoniei (Motegi)

22 - 28 tenis: Turneul Campioanelor (Singapore)

22 - 28 lupte: Campionatul Mondial (Budapesta, Ungaria)

25 - 27 motociclism: Mondial Superbike (Losail, Qatar)

25 - 28 automobilism: Raliul Cataloniei

25/10 - 3/11 gimnastică artistică: Campionatul Mondial (Doha, Qatar)

28 Formula 1: Marele Premiu al Mexicului (Hermanos Rodríguez)

28 motociclism: Marele Premiu Australia (Phillip Island)

29/10 - 4/11 tenis: Masters 1000 Paris

Noiembrie

4 motociclism: Marele Premiu al Malaysiei (Sepang)

4 atletism: Maratonul New York-ului

6 - 11 karate: Campionatul Mondial (Madrid)

9 - 28 şah: Campionatul Mondial (Londra, Anglia)

10 - 11 tenis: Finala Fed Cup

11 Formula 1: Marele Premiu al Braziliei (Interlagos)

12 - 18 tenis: Turneul Campionilor de la Londra

13/11 - 1/12 fotbal: Campionatul Mondial sub 17 ani feminin (Uruguay)

15 - 18 automobilism: Raliul Australiei

18 motociclism: Marele Premiu al Comunităţii Valenciene (Cheste)

23 - 25 tenis: Cupa Davis

3/12 haltere: Campionatul Mondial (Asjabad)

25 Formula 1: Marele Premiu Abu Dhabi (Yas Marina)

28/11 - 16/12 hochei pe iarbă: Campionatul Mondial masculin (India)

30/11 - 16/12 handbal: Campionatul European feminin (Franţa)

Decembrie

11 - 16 nataţie: Campionatul Mondial în bazin scurt (Hangzhou, China)

12 - 22 fotbal: Cupa Mondială a cluburilor FIFA (Emiratele Arabe Unite).