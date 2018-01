Casa de Asigurări dă semnale pozitive, însă medicii de familie bistriţeni transmit că nu semnează

Casa de Asigurări dă semnale pozitive, dar medicii de familie bistriţeni transmit că nu semnează

S-a încheiat perioada în care medicii de familie puteau prelungi, pentru trimestrul I din 2018, contractele încheiate cu CNAS. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat, joi, că peste 75 la sută dintre medicii din ţară au semnat actele adiţionale de prelungire a contractelor-cadru, însă la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud semnalele nu indică o îmbunătăţire a raporturilor medicilor de familie cu CNAS.Potrivit unui comunicat transmis de Patronatul Medicilor de Familie Bistriţa-Năsăud, miercuri a avut loc o şedinţă la care au participat peste 70 la sută dintre medicii bistriţeni, decizia luată fiind de a nu se semna actul adiţional de prelungire a contractului cu CNAS.„În consecinţă, medicii de familie nu vor elibera acte decontate de Casa de Asigurări – reţete compensate, bilete de trimitere clinice şi paraclinice. Pentru că pacienţii noştri sunt importani pentru noi, am decis să furnizăm consultaţii medicale gratuite, deşi nu vom fi în contract cu Casa de Asigurări în perioada următoare”, potrivit comunicatului.Tensiunile dintre medicii de familie şi Casă sunt generate de „indiferenţa şi incapacitate CNAS de a soluţiona cererile noastre”, îşi motivează reprezentanţii medicilor de familie din Bistriţa-Năsăud atitudinea: „De peste 6 luni organizaţiile naţionale profesionale şi patronale care ne reprezintă au început discuţiile cu CNAS şi MS privind debirocratizarea profesiei, rezolvarea problemelor sistemului informatic, revizuirea protocoalelor medicale care îngrădesc independenţa profesională a medicului de familie şi pun pacienţii inutil pe drumuri şi creşterea finanţării medicinei primare”.Reamintim faptul că bistriţenii au ca alternativă prezentarea direct la medicii specialişti din cadrul Policlinicii, pentru 59 de afecţiuni consultaţia fiind gratuită (între care cele oncologice, diabetul, hepatita cronică, astmul bronşic şi afecţiunile copilului cu vârsta sub un an).