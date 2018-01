Ioan Bâca, profesorul de geografie care s-a născut cu muntele deasupra capului foto: Facebook Ioan Bâca Ioan Bâca este profesor la Facultatea de Geografie a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca - Extensia Bistrița şi un iscoditor perseverent al munţilor. Este un om care s-a „născut cu muntele deasupra capului”, deci e lesne de înţeles de ce Ioan Bâca nu doar predă geografia, ci o şi „practică” cu pasiune. A escaladat până acum vârfurile Moldoveanu, Viștea Mare, Vânătarea lui Buteanu, Pietrosul Mare, Tatra Mare, Mont Blanc și Elbrus şi deja are în minte următoarea destinaţie.

Domnule profesor, vă confundați ca spirit cu studenții dumneavoastră. Cum vă motivați pentru a putea desfășura o atât de bogată activitate: cursuri, cercetare, televiziune, scriere de cărți, escaladarea munților?

Motivația vine din faptul că așa mă simt util, simt că am un sens. Doar așa îmi vine să cred că exist și las o urmă prin viața-mi trecătoare. Pe de altă parte, mișcarea înseamnă sănătate mintală și fizică.

Sunteți doctor în geografie, aveți lucrări publicate care se constituie într-un portofoliu profesional. Cum este cu putință ceva nou în geografie? Ce mai este de descoperit despre Colibița, despre munții noștri?

Am lucrări publicate, de fapt asta face parte din fișa postului, deoarece la finalul fiecărui an calendaristic trebuie să completez niște formulare cu realizări și în funcție de ele se face grila de salarizare, bașca avansarea la un alt nivel. E greu să mai descoperi ceva în geografie, de aceea și avansarea noastră în carieră este mult mai înceată față de cea a celor de la chimie, medicină etc. Dar, dacă te străduiești, mai găsești câte ceva de elucidat. Eu acum cercetez chestiuni legate de comportamentul organismului la efortul depus pentru escaladarea munților. La Colibița ar mai fi multe de aflat. De acum încolo avem treabă, de când a devenit stațiune.

De ce urcă oamenii munții înalți?

Am escaladat toate masivele din România prin profesia pe care o am. M-am născut la munte, m-am născut cu muntele deasupra capului, pe bune!, am făcut armata la Vânători de Munte, la Predeal, am studiat geografia, deci cum era să nu urc pe munți? Ceea ce ați văzut pe Facebook este proiectul cu cei de la Asociația de Scleroză Multiplă Bistrița, pentru care am dus bannerul pe vârfurile respective. Oamenii urcă munții înalți pentru a-și demonstra aptitudinile. Este o luptă cu ei, este o competiție cu ei și între ei, este o necesitate de autodepășire și dezvoltare personală. Munții mici și mijlocii, cum sunt cei din țara noastră, sunt ușor de urcat. Oricine îi poate urca, pentru relaxare și peisaj, dar munții de peste 3000 m vin cu provocări tehnice și acolo trebuie să fii pregătit și să ai echipament adecvat.

La ce vă gândiți când ajungeți în vârful cucerit? Care este muzica pe care v-a indicat să o ascultați doamna și stăpâna dumneavoastră, distinsa profesoară de muzică Bâca?

Când ajung pe vârf simt o satisfacție enormă, de autodepășire, de împlinire, de performanță, de mulțumire fizică și sufletească. Toate crestele și vârfurile, văile și pădurile intonează o simfonie planetară și intergalactică, pe care o percep ca pe o hrană energetică și spirituală. Pe acolo e Dumnezeul muntenarilor.

Sunteți discret. Fac o greșeală dacă vă întreb care va fi următorul munte „atacat”?

Vreau să rămân discret. Nu vreau să lansez cronica unui eșec anunțat. După reușită avem ce povesti. Dar am în minte, pentru 2018, muntele care trebuie „atacat”.