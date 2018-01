Copil rănit, în urma unui accident provocat de un şofer băut

La data de 4 ianuarie a.c., un bărbat de 55 ani, din Rebrișoara, în timp ce conducea un autoturism pe DN 17D, prin Năsăud, pe fondul consumului de alcool a intrat în coliziune cu autoturismul care circula în fața sa, condus de un bărbat de 30 ani, din Lunca Ilvei. În urma accidentului a rezultat rănirea unui minor, de aproximativ un an, pasager în autoturismul colizionat. Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv în cazul bărbatului de 55 ani și negativ în cazul bărbatului de 30 ani. Cercetările sunt continuate de către Poliția orașului Năsăud, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.***La data de 4 ianuarie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Beclean au depistat în trafic un tânăr de 26 ani, din județul Suceava, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 172F, prin Braniștea, având suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.***La data de 4 ianuarie a.c., un bărbat de 58 ani, din Bistrița, în timp ce conducea un autoturism prin localitate, nu a păstrat o distanță corespunzătoare în mers, intrând în coliziune cu autoturismul care circula în fața sa, condus de o femeie, de 30 ani. În urma accidentului a rezultat rănirea conducătoarei auto de 30 ani. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate de Biroul Rutier, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud