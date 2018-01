N-a dansat decât o vară ! Din 1 ianuarie, trenul de călători Ilva Mică - Rodna Veche a fost scos din circulație din rațiuni economice foto - arhiva Mesagerul de BN

Reinaugurat cu mare fast pe 1 august 2017, după o pauză de patru ani, în prezența ministrului Transporturilor de la acea vreme, trenul de călători Ilva Mică - Rodna Veche nu se mai regăsește în oferta din acest an a SNCFR. Motivul: nerentabilitatea cursei ce pornea din Cluj-Napoca și se întorcea, zilnic, tot acolo, asigurată de automotorul botezat ”Săgeata Albastră”. Pe surse, am aflat că cheltuielile per zi se ridicau la circa 15.000 de lei, în timp ce veniturile variau între 200 - 400 de lei, în condițiile în care trenul efectua regulat trei curse pe relația Ilva Mică - Rodna Veche.

Reamintim faptul că transportul călătorilor pe secția neinteroperabilă Ilva Mică - Rodna Veche a fost suspendat în decembrie 2013, după ce compania privată de transport feroviar de călători care opera pe acest traseu și-a încetat activitatea tot din considerente economice.

Conform unui raport al SNCFR datat de la sfârșitul lunii iulie 2017, pentru reluarea circulației trenurilor în condiții de siguranță pe traseul Ilva Mică - Sângeorz-Băi - Anieș - Rodna Veche au fost necesare lucrări de consolidare a infrastructurii și a componentelor feroviare. În acest sens, Regionala de Căi Ferate Cluj a derulat în regie proprie lucrări de reparații la linie (20,5 km), revizia tuturor aparatelor de cale, înlocuirea componentelor de prindere, precum și montarea a 900 de traverse de lemn în linie și a 132 de traverse speciale pe poduri. De asemenea, s-a intervenit pentru decolmatarea albiilor podurilor și podețelor, iar pentru semnalizarea în zona trecerilor la nivel s-au montat 54 de indicatoare STOP, 76 de indicatoare Crucea Sfântului Andrei (simplă) și 100 de stâlpi de atenționare pentru personalul feroviar, care au drep scop emiterea semnalelor acustice de la bordul locomotivei.