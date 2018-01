150 de locuri de muncă în domeniul agricol sunt disponibile în Spania, prin EURES România

La început de an, 150 locuri de muncă sezoniere în domeniul agricol sunt disponibile în Spania, prin intermediul Reţelei EURES România. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al căror obiect de activitate este producerea şi comercializarea fructelor. Sunt solicitate persoane apte pentru muncă care vor lucra în câmp (la cules de fructe, la curăţat pomi) sau în fabrică (la aranjarea fructelor în lăzi şi caserole).Se caută:- 100 de femei pentru munca în câmp şi ambalat în depozit;- 50 de bărbaţi pentru munca în câmp, din care: 1 şofer autobuz pentru transportul lucrătorilor la locul de muncă (categoria D+atestat); 2 şoferi camion pentru transportul fructelor din câmp la depozit (categoria C+E şi atestat) şi 2 tractorişti.Salariul oferit este de 6,25 euro brut/oră (pentru munca în câmp) şi 5,96 euro brut/oră (pentru munca în fabrică).Contractul de muncă va fi încheiat în perioada aprilie - septembrie 2018, cu posibilitate de prelungire până în luna noiembrie.Transportul dus-întors Spania va fi plătit de către lucrător. Pentru locuinţă (utilităţi) şi alte cheltuieli se reţine 10 la sută din salariu în primul an şi în al doilea an 5 la sută din salariu. Locuinţele au zonă comună de spălătorie şi bucătării. Contractul de muncă se va semna în Spania (după înscrierea în sistemul de securitate socială - obţinere NIE).Persoanele cu domiciliul în judeţul Bistriţa–Năsăud interesate de această ofertă trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa–Năsăud, din Bistriţa, strada Gării, nr. 2-4, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru muncă în străinătate. Înscrierea în baza de date pentru muncă în străinătate se realizează pe baza următoarelor documente: copie CI/BI, CV EUROPASS în limba română, adeverință medicală, cu menţiunea „apt pentru muncă”.Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 31.03.2018. Locația și data selecției vor fi comunicate la o dată ulterioară.

director executiv,

Otilia Râpan