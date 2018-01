Căldura Bobotezei a scos mii de oameni la slujbele din județ

Dacă în urmă cu 20-30 de ani sintagma „Gerul Bobotezei” era cât se poate de adevărată, în ultimii ani aceasta ține, cu unele excepții, de domeniul miturilor și al aducerilor aminte. Și asta, deoarece de Bobotează se sărbătorește pe vreme mult mai caldă decât ar fi normal în luna ianuarie. Așa s-a întâmplat și în acest an, inclusiv în județul nostru, temperaturile la orele amiezii de Bobotează fiind peste tot pozitive (inclusiv în regiunile montane) și ajungând să depășească 7 grade Celsius la Bistrița, potrivit informațiilor de pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie.În aceste condiții, nu e de mirare că mii de oameni au participat la slujbele de sfințire a Agheasmei Mari la bisericile și mănăstirile din județ. Cu mic, cu mare, având sticle și bidoane, oamenii au ascultat slujba religioasă din lăcașurile sfinte, au ieșit afară pentru a asista la sfințirea apei și, mai apoi, au stat la rând pentru a lua agheasmă.La Mănăstirea Piatra Fântânele, tradiționala cruce de gheață a fost sculptată și în acest an, localnicii folosind gheață dintr-un lac apropiat, dar din cauza temperaturilor ridicate, fiind mai puţină gheaţă, această cruce are dimensiuni mult mai mici decât în anii trecuți.Cu sărbătoarea Bobotezei s-a încheiat ciclul sărbătorilor de iarnă, început la Crăciun. De precizat că, în primele secole ale erei creștine, Boboteaza era sărbătorită împreună cu Nașterea Domnului, în data de 6 ianuarie. Abia începând din secolul al IV-lea cele două sărbători de iarnă au date distincte.foto: Mănăstirea Dobric, Parohia Ortodoxă Orosfaia și Antonel Cr.

Cristina Rusu