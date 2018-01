Muzele politice: Tudose, Dragnea, Tăriceanu

Cartea sa, de 880 de pagini, format mare, „Scriitori, cărți, muze. Ipostazele discursului amoros în literatura română” (Editura TipoMoldova, 2017), Gheorghe Glodeanu o începe cu capitolul „Despre Muze”. Este adevărat că muzele sunt apanajul procesului anevoios al creației și șed a desfătare pe capul oamenilor de artă (nu-i mai enumăr). Tot așa de bine, mai târziu, multă vreme după Homer, și-au făcut apariția și Muzele Politicii, prin Diogene Laertios, Platon, Aristotel ș.a.Rolul muzelor era declanșarea mecanismului complex și dificil al inspirației. Fiicele Mnemosinei și ale lui Zeus sunt în număr de nouă, după cum le descrie Hesiod: Calliope (muza poeziei epice și a elocvenței), Clio (muza istoriei), Euterpe (muza muzicii), Thalia (muza comediei), Melpomene (muza cântului și armoniei muzicale), Terpsichore (muza dansului), Erato (muza poeziei lirice și erotice), Polyhimnia (muza muzicii sacre, retoricii și pantomimei) și Urania (muza astronomiei și astrologiei). Muzele trăiau în Olimp alături de părinții-zei și e important să ne reamintim că titanida Mnemosine era zeița Memoriei. Viața lor celestă se exercita asupra vieții terestre a creatorilor de frumos și aMUZAment(!), după cum am spus.Spre deosebire de aceste muze, și spre nenorocirea pământenilor, Politicon (muza politicii) are origini pur terestre și trăiește oriunde apucă pe Pământ. De aici i se trage omenirii și pacostea de a trăi nu după voia cetățenilor (conform drepturilor omului din Declarația de la 1948), ci după voia Politicii, care de două secole și jumătate a îmbrăcat o sumedenie de forme teoretice și practice. Și poate tocmai de aceea – oricâte tratate politice s-ar scrie – lumea, împărțită în diferite țări de dimensiuni diferite, nu înțelege nimic din structurile și hămeselile politizate care o domină.Să luăm exemple din anul trecut. Muza Politicii, cu rădăcinile ei pur terestre, l-a îndemnat nu demult pe Donald Trump (șeful SUA) să declare că recunoaște Ierusalimul drept noua capitală a Israelului. Faptul că această declarație era așteptată de câțiva ani din partea SUA se cunoaște. Dar tot la fel de bine se cunoștea că o astfel de declarație va declanșa în Israel un val și mai mare de crime. Deja victimele din acele locuri, din anii 1960 până azi, nu le mai numără nimeni, ca și cum nimănui nu i-ar păsa. Să vină cineva să afirme că președintele Statelor Unite nu cunoștea perfect urmările declarației sale cu privire la statutul Ierusalimului... Iar prima întrebare care se pune în acest caz este: Într-o țară, pentru mutarea capitalei acelei țări, este nevoie de o recunoaștere internațională? Pentru recunoașterea unui teritoriu terestru (!) ca stat unitar și independent cred că este nevoie de accept internațional din partea altor țări (cum a fost cazul divizării Iugoslaviei), dar la nivel de capitală a unui stat... dacă Israelul a solicitat astfel de recunoașteri din partea statelor învecinate mai mult sau mai puțin, capii acestui stat nu au prevăzut urmările sângeroase de pe teritoriul Israelului. În acest caz, Muza Politicii americane acum poate juca halarip. Trump nu-și mai poate retrage declarația, iar palestinienii și israeliții se vor putea măcelări în voie... Mare pezevenchi, ăsta!Alt exemplu: de Revelion, șeful Coreei de Nord a declarat bățos că butonul lansării de rachete cu rază lungă de acțiune asupra Statelor Unite ale Americii se află în biroul său. De, vorbă mare, mare! Dar Donald Trump a declarat la rândul său, și mai bățos, că butonul declanșării unor masacre de anvergură aflat pe biroul său este mult mai mare... Să tot stai să te minunezi!Poate cineva considera că astfel de declarații au fost făcute în deplinătatea facultăților mintale ale celor doi? Eu cred că nu poate. Dacă bine ne amintim, astfel de declarații au lansat Hitler, Stalin, Churchill, în fazele celui de Al Doilea Război Mondial...În România, toată lumea poate constata că Muza Politicii de pe teritoriul carpato-pontico-dunărean este una de tot aMUZAmentul. La noi, Muza Politicii a născut fii și fiice. Au fost două de pomină, Rovana Plumb și Shhaideh Sevil, care și astăzi se declară nevinovate, considerând că toate li s-au tras de la Muza-mamă (Și Dan Voiculescu, ca să se știe, se declară nevinovat și, mai nou, după cum ați văzut, şi doctorul urolog chirurg din Cluj - nu merită să-l pomenim după nume, dar e curat ca lacrima!). Sub flatulațiile Muzei Politicii s-a aflat și fostul prim-ministru Sorin Grindeanu, doar cunoașteți. A fost ceva de tot râsul. Mai nou, continuă să se agite, conduși de Muza Politicii, aMUZAnții Dragnea, Tudose și Tăriceanu.În rândul ăstora, cea mai tare fază a fost aceea că, la primirea somației de la Bruxelles cu privire la noile prevederi din legislația sferei Juridice, Dragnea a declarat/avertizat că va trimite la Comisia UE (ambasade) textele traduse ale Legilor Penale... Bineînțeles că reprezentanții Germaniei, Franței și ai celorlalte țări s-au simțit jigniți, pentru că au fost catalogați inculți și nepricepuți în ale Justiției (altă Muză)! Exemple mai sunt. Însă, urmărind gafele muzelor Tudose, Dragnea, Tăriceanu, continui să cauți România prin cozile clasamentelor europene, clasamente care de 28 de ani încă nu s-au săturat de originalitatea politicii românești.Ce urmează? Urmează, la inițiativa președintelui Senatului, Tăriceanu, suspendarea din funcție a președintelui României, Iohannis. Pe urmă, căderea în lavaboul politicii originale din România a Partidului Social Democrat. Să moară ăla care minte!