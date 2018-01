Vremea se anunță anormal de caldă și în următoarea săptămână foto: Mesagerul de BN

Cel mai cald început de an din ultimul deceniu va continua să-și facă de cap și în cea de-a doua săptămână din 2018. Conform previziunilor meteo, vremea va fi anormal de caldă pentru această perioadă de iarnă, cu maxime diurne cuprinse între 5 și 10 grade Celsius, în timp ce pe parcursul nopții mercurul din termometre nu va coborî sub limita înghețului. În prima parte a intervalului analizat, precipitațiile vor lipsi, ele putând să-și facă loc sporadic, însă slab cantitativ, de joi încolo. De-abia din weekend-ul viitor, temperaturile nocturne se vor situa sub 0 grade Celsius.