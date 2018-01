Protest al copiilor și părinților pe drumul unde un adolescent băut a provocat trei accidente

Peste 200 de părinți ai copiilor din comuna Tiha Bârgăului au protestat, duminică, în Mureșenii Bârgăului, unde vineri seara un tânăr de 16 ani a lovit trei grupuri de copii care ieșiseră la colindat.Oamenii s-au adunat duminică în curtea grădiniței din Mureșenii Bârgăului și au cerut autorităților să le facă trotuare. Copiii au purtat pancarte pe care scria „Vrem trotuare, nu să ne omoare”, „Viața are prioritate”, „E 576 – DN 17 pericol public”, dar și mesaje pentru colegii lor răniți în accident.Copii au strigat, alături de părinții lor „Vrem trotuare”.„Este obligatoriu să se facă aceste trotuare măcar pe o parte a drumului, dacă nu pe amândouă. De asta am ieșit în stradă. Asta vrem!”, a spus Ioana Prașca, o mămică revoltată.Drumul Național 17 Cluj-Napoca - Bistrița-Năsăud - Suceava a fost reabilitat în perioada 2004 - 2007, Compania Națională de Drumuri Naționale și Autostrăzi cheltuind la acea vreme peste un milion de euro pentru fiecare kilometru de drum modernizat.Pe Valea Bârgăului, dintr-o greșeală de proiectare, au fost excluse de la execuție trotuarele, cu toate solicitările făcute de autoritățile locale. De atunci, an de an, peste 2.000 de copii de pe Valea Bârgăului își pun în pericol viața în drumul spre școală sau spre grădiniță. Copiii sunt nevoiți să meargă pe marginea șoselei, ferindu-se cu greu din calea mașinilor care circulă cu viteză.„Vrem să se facă odată dreptate în satul acesta și în comuna asta. Drumul este internațional, trece prin atâtea sate, iar copilul merge drept pe lângă roata TIR-ului când merge de la școala acasă sau când vine. Ne mor copiii din cauza conducerii, cineva trebuie să fie vinovat, cine a aprobat... Cine a făcut proiectul la drumul acesta... Cineva trebuie să răspundă odată! Ne dorim să se facă trotuare pe toată Valea Bârgăului. Dacă erau trotuare nu erau atât de mulți copii loviți”, a povestit Vasile Tomoroga, un tătic prezent la protest.În curtea școlii s-au adunat și colegii Cristinei, o fetiță de 14 ani, care a fost grav rănită în accidentul de vineri seara, șansele de supraviețuire fiind minime.„Colega noastră Cristina, din clasa a VIII-a, a fost accidentată în fața bisericii și acum se află în comă la Spitalul din Bistrița. Puteam fi oricare dintre noi... Drumul este plin de tineri care beau și ies cu mașinile... Se circulă pe marginea șoselei pentru că nu avem trotuare și ne dorim să fie trotuare. De ani întregi se vorbește de asta însă nu se rezolvă nimic. Au fost multe accidente și vor mai fi încă multe accidente până se vor face trotuare. Ieși afară din casă și nu știi dacă te mai întorci”, povestesc colegele fetiței accidentate.Lângă grădinița din Mureșenii Bârgăului au ajuns și cinci echipaje ale Poliției care au asigurat zona, intens circulată, pe perioada desfășurării protestului, echipaje ale jandarmeriei și ale mascaților.„Pe tot Drumul Național 17 ar trebui să existe căi de acces pentru pietoni și trotuare. Trebuie în primul rând ca să poată delimita locul prin care se deplasează pietonii de locul prin care se deplasează autoturismele. Tragedia de vineri seara putea fi evitată cu siguranță dacă erau trotuare. Conducătorul auto s-a deplasat doar pe partea carosabilă, fără să iasă din acest cadru. Acolo erau și copiii accidentați. Au fost aplicate amenzi pentru lipsa trotuarelor, dar nu pe acest tronson de drum pentru că lucrarea a fost executată conform studiului care s-a făcut la vremea respectivă, dar încercăm să remediem situația”, a declarat comisar-șef Ciprian Buta, șeful Poliției Rutiere Bistrița-Năsăud.Autoritățile locale au făcut demersuri încă din momentul în care lucrările de reabilitare a Drumului Național 17 era în proiectare, solicitând Companiei Naționale de Drumuri Naționale și Autostrăzi să țină cont și de faptul că este necesară amenajarea unor trotuare, însă nimeni nu a ținut cont de solicitări, iar drumul a fost executat și recepționat fără trotuare amenajate.„De când s-a reabilitat drumul național, din 2006, circulația a crescut foarte mult și acum nu se mai poate... Sunt în pericol nu numai copiii care merg la școală, ci și adulții. O să încercăm să facem trotuarele din bugetul primăriei, dar nu știu dacă este o măsură legală pentru că tot drumul este domeniu public al Companiei Naționale de Drumuri Naționale. Momentan ne împiedică să facem acest lucru un proiect privind introducerea apei și canalizării în comună care este aprobat. Dacă vom face anul acesta trotuarele, la anul va trebui să venim să le spargem pentru că se face proiectul de apă și canalizare”, a declarat Vasile Șut, primarul comunei Tiha Bârgăului.O tânără de 16 ani a murit, iar patru copii și o femeie au suferit răni grave, în urma unui accident produs pe acest drum de un șofer de 16 ani, băut și fără permis.

