Salariile cadrelor didactice, plătite din acest an după data de 14 a fiecărei luni

Din acest an, angajații din învățământ își vor primi salariile prin intermediul Inspectoratelor Școlare Județene, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 90/2017 (art.39, alin 1-3), adoptată în decembrie 2018. Până în acest an, salariile profesorilor erau plătite prin bugetele localităților în care se aflau școlile, ceea ce a dus la cazuri în care banii au fost folosiți în alte scopuri, iar profesorii și-au luat salariile cu întârziere. Aparent, soluția care se va aplica din acest an este în favoarea profesorilor, care nu se vor mai teme că nu-şi vor lua salariile la timp. Dar există și un inconvenient al acestei măsuri: profesorii vor încasa banii după data de 14 a fiecărei luni. Acest lucru se întâmplă deoarece, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 86/2005, în vigoare, data la care va fi alimentat bugetul Ministerului Educației Naționale, ca ordonator principal de credite, pentru plata salariilor este 14 a fiecărei luni. Această dată nu este pe placul profesorilor, unii având credite bancare ce trebuie plătite până atunci, multe cadre didactice exprimându-şi nemulțumirea pe forumuri și rețele de socializare. De precizat că, până în acest an, profesorii își luau salariile în intervalul 5-14.

Cristina Rusu