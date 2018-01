USR: Deneș are antecedente în susținerea unor legi distructive pentru ariile naturale protejate foto: Mesagerul de Bistrița-Năsăud

Senatorul USR Mihai Goțiu a declarat, marți, că senatorul PSD Ioan Deneș, propus s-o înlocuiască pe Doina Pană la Ministerul Apelor și Pădurilor, în sesiunea parlamentară recent încheiată a votat „unul dintre cele mai distructive proiecte legislative la adresa ariilor naturale protejate”.„PSD confirmă faptul că negocierile și discuțiile despre restructurarea Guvernului Tudose au la bază disputele interne dintre diferitele grupuri și clanuri din partid, nu competențele și performanțele actualilor sau viitorilor miniștri. Senatorul PSD Ioan Deneș, propus s-o înlocuiască pe Doina Pană la Ministerul Apelor și Pădurilor, nu are nicio experiență în domeniu, iar în sesiunea parlamentară recent încheiată a votat unul dintre cele mai distructive proiecte legislative la adresa ariilor naturale protejate”, se arată într-un comunicat de presă remis Mediafax.În comunicat se mai arată că, potrivit CV-ului de pe pagina Senatului, Ioan Deneș a absolvit Universitatea Tehnică din Cluj, cu diplomă de subinginer mecanic, a lucrat ca electrician la CFR, a fost consilier local și județean și director comercial la două firme private.„Singurele două lucruri care îl pentru șefia Ministerului Apelor și Pădurilor sunt devotamentul lui față de Putere – în februarie 2014 a schimbat fotoliul de senator PNL cu cel de senator PSD, când s-a spart Coaliția de guvernare USL – și faptul că aparține aceluiași grup (Filiala PSD Bistrița-Năsăsud) din care face parte ministrul demisionar Doina Pană”, se mai arată în comunicat.„Este tipic pentru PSD să propună miniștri în funcție de jocurile de putere din propriul partid, nu în funcție de competențele acestora. Interesele diferitelor triburi din PSD sunt mai importante decât interesele generale ale tuturor cetățenilor României. În domeniul mediului, inclusiv al apelor și pădurilor, situația este și mai gravă când e nominalizată o persoană cu antecedente în susținerea unor legi distructive pentru ariile naturale protejate. E o situație standard de lup pus paznic la oi”, a comentat, potrivit sursei citate, senatorul USR Mihai Goțiu nominalizarea făcută de PSD.Senatorul USR precizează că Ioan Deneș se numără printre cei care au votat, pe 23 octombrie 2017, proiectul cu dedicație de dinamitare și cianurare a ariilor naturale protejate. Potrivit proiectului legislativ, limitele ariilor naturale protejate (parcuri naționale, situri de interes comunitar Natura 2000, monumente ale naturii etc.) ar putea fi modificate în mod discreționar, pentru a permite exploatări miniere care au primit licență înainte de anul 2007 (anul aderării României la UE, implicit la normele europene de protecție a mediului). Proiectul încalcă două directive europene (Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice și Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice), jurisprudența europeană în domeniu și principiile dreptului internațional al mediului (conform cărora avizele și autorizațiile de mediu trebuie să respecte legile și regimul de protecție din momentul eliberării lor). În ciuda mai multor întrebări și interpelări formulate de senatorul USR Mihai Goțiu în toamna lui 2017, ministerele Mediului și Apelor și Pădurilor, ANANP și ANRM nu au prezentat încă o listă completă a ariilor naturale protejate care vor fi afectate de proiectul legislativ.„E vorba de o lege cu dedicație pentru care riscăm un nou infrigement, destinat tuturor celor care, înainte de aderarea la UE, au pus ochii pe resursele naturale ale României, indiferent de costurile și distrugerile pentru mediu, comunitățile locale și pentru toți contribuabilii, cu care realizarea unor astfel de proiecte miniere vin la pachet. Până nu e prea târziu, le solicit liderilor PSD să se răzgândească și să vină cu o altă propunere de ministru. Dacă dnul Deneș e cea mai persoană pe care o au în partid în domeniul apelor și pădurilor, atunci viitorul se arată sumbru pentru ape și păduri”, a mai declarat Mihai Goțiu.Cu 66 de voturi „pentru” (inclusiv cel al lui Ioan Deneș) și 22 de voturi „împotrivă”, proiectul legislativ la care face referire parlamentarul USR a fost votat la Senat pe 23 octombrie 2017 și trimis la Camera Deputaților, cameră decizională.Senatorul Ioan Deneș a fost propus de PSD pentru preluarea funcției de ministru al Apelor și Pădurilor, după ce Doina Pană a demisionat de la MAP. Senatorul Ioan Deneş, propunerea PSD pentru ministerul Apelor, este parlamentarul criticat în primăvara anului trecut inclusiv de liderul PSD, după ce a spus că persoanele de acelaşi sex nu au voie să se ţină de mână pe stradă, dacă acest lucru nu este scris într-o lege, deoarece i-ar încălca lui libertatea.

Decretele de revocare și numire pentru ministrul Apelor și Pădurilor, pe masa lui Iohannis

Decretul privind revocarea Doinei Pană din funcția de ministru al Apelor și Pădurilor și decretul de numire al senatorului PSD Ioan Deneș pentru această funcție au ajuns, marți, pe masa președintelui Klaus Iohannis, potrivit Administrației Prezidențiale.

Doina Pană a demisionat, în 3 ianuarie, din funcţia de ministru al Apelor şi Pădurilor, invocând motive de sănătate, se arată într-un comunicat oficial al ministerului.

„Prin prezenta vă aduc la cunoştinţă că starea mea de sănătate nu-mi mai permite continuarea activităţii în calitatea de ministru. Prin urmare, prin prezenta, vă prezint demisia mea din calitatea de ministru în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, pe motiv de sănătate. Apreciez conlucrarea deosebit de fructuoasă pe care am avut-o şi vă asigur de întreg sprijinul meu pentru îndeplinirea programului de guvernare din calitatea mea de parlamentar”, se arată în demisia către premierul Mihai Tudose, care este înregistrată miercuri, 3 ianuarie.

Ioan Deneş este senator de Bistriţa-Năsăud şi se află la al doilea mandat de parlamentar.

În perioada februarie 2007 - decembrie 2012 a fost director comercial la SC Termotec SRL, Dej, în perioada 1997 - februarie 2007 a deţinut funcţia de director comercial în cadrul SC Profing SRL, Beclean, în timp ce între anii 1993 şi 1997 a fost profesor la un centru de plasament din Beclean. Potrivit CV-ului de pe site-ul Senatului, Ioan Deneş a fost, între anii 1988 şi 1993, electrician la CFR Cluj.

