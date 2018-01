Producători: 10% dintre medicamentele sub 25 de lei au dispărut în ultimii doi ani

Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România precizează că, în ultimii doi ani, 10 la sută dintre medicamentele care au un preţ mai mic de 25 de lei au dispărut de pe piaţa din ţara noastră, principalul motiv fiind legat de taxa clawback.„Taxa clawback, despre care autoritățile spun că este un instrument moderator al costurilor în sănătate, este de fapt un mecanism pervers prin care medicamentele ieftine, cele utilizate de milioane de români, devin nerentabile și dispar din piață. Aproape 10 la sută din medicamentele care costă sub 25 lei au dispărut în ultimii 2 ani datorită creșterii taxei cu peste 50 la sută”, reiese dintr-un comunicat de presă transmis de către Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER).Dispariția medicamentelor, spun producătorii, demonstrează că pacienții au acces tot mai greu la medicamentele ieftine și că vor fi obligați să plătească mai mult pentru tratamentele alternative.„Astfel, din 2015 și până în prezent, ca o consecință directă a creșterii taxei clawback, pacienții români găsesc în farmacii tot mai puține medicamente ieftine care tratează și vindecă boli cardiovasculare, digestive, respiratorii, reumatice și ale sistemului nervos. În plus, având în vedere că aproximativ 75 la sută dintre medicamentele care costă sub 25 lei sunt fabricate în țară, taxa clawback vulnerabilizează industria de medicamente din România, care astfel pierde din competitivitate, lăsând statul român fără alternative din producția internă”, se mai arată în comunicatul PRIMER.Patronatul solicită Guvernului să scutească de taxa clawback medicamentele care costă sub 25 de lei, folosite de peste opt milioane de români și care, în marea lor majoritate, fabricate în România.

