Centenarul Unirii - Duminica de un an

Înfăptuirea unității naționale a românilor reprezintă pentru toți cei conștienți evenimentul cel mai important al istoriei noastre. Unirea a venit după jertfa de sânge dată de poporul nostru în Primul Război Mondial, după disperarea trăită de Regatul României, ocupat de Germania și Austro-Ungaria, cu excepția Moldovei, când capitala țării a devenit Iașiul. Hotărârea ostașilor de a-și apăra țara a fost mai puternică decât orgoliul și știința militară germană și mica oaste română a rupt spinarea ocupantului, cum sugera Petre Țuțea. Atunci s-a spus, la Mărăști, Mărășești și Oituz: „Pe aici nu se trece!”. Revirimentul spectaculos, schimbarea sorții războiului, dezmembrare Imperiului Austro-Ungar, doctrina președintelui american Woodrow Wilson „Dreptul popoarelor de a dispune de ele însele” au fost factorii politici externi de o importanță covârșitoare pentru așezarea statului românilor în fruntariile vechii Dacii, țara părinților nației noastre. Este adevărat, o contribuție extraordinară a avut-o dragostea de neam a bărbaților politici români din toate provinciile românești, care au înțeles imperativul momentului și dezvoltarea viitoare a lumii. Niciunul nu a trădat interesul comun, nu a încercat să ia bani de la dușmanii unirii, pentru a se căpătui.Unirea, în sine, reprezintă clipa de grație, momentul în care mâna sfântă a Tatălui ceresc s-a oprit deasupra încercatei noastre nații, duminica istoriei noastre, când provinciile românești au ieșit de sub seculare stăpâniri străine și, călăuzite de Duhul Sfânt, s-au unit în frumoasa și binecuvântata țară, căreia și Papa Ioan Paul al II-lea i-a spus Grădina Maicii Domnului, repetându-i pe alții mai vechi. Nu a intrat în granițele țării nimic din ce ar fi fost a altora, ci Dumnezeu ne-a dat înapoi ceea ce dăduse demult de tot strămoșilor noștri.„Bine este ca frații să locuiască împreună”, spune textul biblic, potrivit și înfăptuirii marelui demers politic al românilor, nație numeroasă, trăind prin străinătăți, nu plecată să mănânce pâinea altora, ci tocmai pentru că alții au râvnit pământurile României.Împlinirea a 100 de ani de la 1 Decembrie 1918 este ora de sfințenie a întregii noastre istorii. Pentru sufletul românesc, 2018 este o sărbătoare continuă, un șir de 365 de duminici, este vremea unei Liturghii de un an. Cerul coboară pe pământul României și Duhul Sfânt trebuie să ne găsească pe toți cu sufletele curate, cu iubire pentru aproapele nostru, oricare ar fi el, fără pic de ură.Chiar dacă vom avea împotrivitori la această sărbătoare, va trebui să răspundem cu înțelegere, cuminte și fără răutate, deoarece ni s-a dat această țară de către Dumnezeu și cei care vor să ne-o ia, nesocotesc voia sfântă și așa ceva lui Dumnezeu nu-I place. Să fim buni în semn de mulțumire, să fim înaintea lui Dumnezeu pe cât cu putință mai buni, așa cum o cere. Și dacă vom fi mai buni și smeriți, de bună seamă și Dumnezeu se va îndura de noi.Pentru toți locuitorii țării, anul va fi și cu lipsuri, și cu greutăți, dar bucuria Centenarului este una sufletească, ea nu costă nimic, ci trebuie doar să o primim în inimile noastre. Ajunge, poate, să spunem o rugăciune de mulțumire în biserică și să nu ne semețim cu meritele noastre lumești. Dacă, până de curând, destui dintre noi am înjurat numele țării cu gândul că răutățile vremii și ale politicii de la ea vin, și nu de la nevrednicia noastră, a diriguitorilor, este momentul să avem o atitudine reverențioasă față de numele România. În acest an, să fim mai rugători de Dumnezeu și să ne gândim mai des la marii bărbați politici care au înfăptuit Unirea, la soldatul român, țăranul anonim al cărui sânge s-a prelins în tăcere sau urlet de durere în trupul țării.Să ne bucurăm în acest an pentru Centenarul maicii noastre veșnice, România.