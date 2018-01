Radu Moldovan, critic la adresa Guvernului: „Nu cred că asta aşteaptă românii de la PSD”

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, a făcut declaraţii dure la adresa reprezentanţilor partidului din care face parte aflaţi în poziţii cheie ale statului român, declaraţii care au aruncat în plan secund scopul iniţial al conferinţei de presă de vineri: discuţiile pe tema preconizatelor reforme din Legea Educaţiei, pentru care a venit la Bistriţa chiar ministrul Liviu Pop.Întrebat de jurnalişti ce părere are despre recentele dispute dintre primul ministru şi ministrul de Interne, Radu Moldovan şi-a asumat o poziţie de critic al actualei stări de fapt de la nivel central, caracterizată de disputele interminabile şi sterile dintre reprezentanţii guvernului Tudose, care afectează deopotrivă statul, cetăţenii şi imaginea coaliţiei de guvernământ.Precizând că aceste opinii au fost formulate şi în contextul şedinţei de luni, 8 ianuarie, a Comitetului Executiv, preşedintele CJ a criticat dur lipsa de implicare a coaliţiei de guvernare în proiecte pe măsura aniversării istorice care caracterizează acest an: centenarul Marii Uniri. Abordând o temă din ce în ce mai actuală, cea a modernizării reale a statului, Radu Moldovan a evidenţiat reţinerea coaliţiei de a demara o reformă reală, pe baze de eficienţă, a statului român, al cărui aparat a cunoscut în ultimii ani o creştere exponenţială.„Cred că s-ar fi potrivit foarte bine ca Partidul Social Democrat, membru în coaliţia de guvernare, să iasă în faţa cetăţenilor şi să spună că, odată cu aniversarea centenarului, s-au gândit (reprezentanţii partidului, n.r.) să vină cu un plan de restructurare a statului din temelii, pentru că în momentul de faţă avem o administraţie centrală gigant, care a rămas, încă, pe structura statului comunist, care nu a fost reformată şi cred că ar trebui reformată fundamental. Ar trebui, tot în acest an al centenarului, să eficientizăm activitatea administraţiei centrale şi toate reverberaţiile ei până la nivelul unui judeţ, să nu mai avem zeci şi zeci de deconcentrate şi agenţii şi reprezentanţi ai sutelor de agenţii, care se spune că se autofinanţează. Nu se autofinanţează cu ceva din cer, ci cu taxe, impozite, dări de la instituţiile administraţiei publice locale sau de la mediul de afaceri. Aş fi fost încântat să aud aceste lucruri în şedinţa Comitetului Executiv, dar şi o comunicare publică pe această zonă”, a spus liderul social-democrat bistriţean.O altă zonă deficitară indicată de Radu Moldovan a fost cea a comunicării privind realizările Guvernului din perspectiva programului asumat, inclusiv sub aspectul încadrării în deficitul stabilit.Un capitol de importanţă extremă ignorat de coaliţie este, în opinia preşedintelui CJ, stabilirea priorităţilor programului de guvernare pentru anul 2018, pentru România şi pentru români.„Din păcate, am văzut cu totul altceva, ce îmi displace profund! Nu cred că asta aşteaptă românii de la PSD. Cred că PSD trebuie (...) să aibă ca priorităţi România, cetăţenii români, proiectele de dezvoltare şi să nu mai anuleze, prin astfel de mici dispute, de mici orgolii, care nu mai încap în anumite locuri, să anuleze toate lucrurile bune şi foarte bune pe care le-a făcut în anul 2017! Din păcate pentru noi, tot ceea ce s-a făcut bine (...) - şi nu cred că vreun guvern a reuşit să facă atât de multe lucruri bune pentru economie, pentru oameni, pentru toate sistemele, de la cel de sănătate până la cel de învăţământ – riscă să fie acoperit de mici gâlcevi din interiorul PSD, din interiorul guvernului. (...) Oamenii nu gustă şi s-au săturat de astfel de discuţii! Oamenii aşteaptă de la oameni de stat (...) rezolvarea la problemele pe care le au!”, a punctat Radu Moldovan.Totodată, acesta a criticat, în binecunoscutul stil ironic, dar tranşant, lipsa de implicare a instituţiilor centrale ale statului în organizarea unui program unitar de sărbătorire a centenarului Unirii, aspect care ar putea afecta grav importanţa acestui eveniment, de o importanţă istorică.

Alexandru GEORGIŢĂ