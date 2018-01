Radu Moldovan, inamicul public nr. 1

Cum altfel ar putea fi considerată o stare de fapt desprinsă, parcă, din filmele cu spioni! Contextul conferinţei de presă de vineri, ocazionată de prezenţa în judeţ a ministrului Educaţiei, Liviu Pop, a fost prilej de dezvăluire, de către preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, a unor aspecte care frizează incredibilul.Cum era „normal”, jurnaliştii prezenţi la conferinţă nu au ratat ocazia de a-i descoase pe Radu Moldovan şi Liviu Pop cu privire la poziţia acestora faţă de controversatele modificări legislative, care au generat, de altfel, binecunoscutele mişcări de stradă din Capitală şi nu numai.Dacă, prudent, ministrul s-a abţinut de la declaraţii, liderul judeţean a tranşat problema din perspectiva celui confruntat cu problemele administrării unui judeţ:„Am o serie de scrisori, şi de Crăciun, şi de Anul Nou, cât am fost interceptat, câte mandate și clasări... Acuzat de abuz, de luare de mită, de tot felul de lucruri, cu firme și cu oameni de care nu am auzit în viața mea. Am fost interceptat ani de zile, supravegheat, filat, fotografiat, tot ce vreți dumneavoastră. Dar asta e legislaţia. Mă bucur că de Crăciun mi le-au trimis doar pe unele și pe urmă, de Anul Nou, pe alea clasate și, între ele, m-au lăsat să mă bucur de sărbători. Sunt lucruri care fac parte din societatea noastră. Concluzia este următoarea: că toți trebuie să fim egali în fața legii, indiferent că suntem ciobani, preşedinţi de Consilii judeţene sau preşedinţi ai statului român”.Din perspectiva modificărilor legislative, preşedintele CJ a apreciat că cca. 90 la sută dintre români doresc modificările legislative, pentru restabilirea unei egalităţi reale în faţa legii:„Eu înțeleg statul acesta de drept, nu de drepți, în care toți oamenii să aibă drepturi egale în fața legii. Atunci cred că un domn X, dintr-un Parchet Y, dacă a abuzat pe cineva, să răspundă și atunci cred că se va gândi de două ori. Un alt domn judecător Z, dintr-o instanță W, dacă vreţi, când va face o analiză și va ști că răspunde pentru decizia lui, nu va mai da așa, nu va mai tot semna mandate, una într-una. Şi în județul Bistrița-Năsăud avem 5.000 de mandate. Oare pe cine? Suntem în administrație vreo 100, mai sunt oameni de afaceri vreo 100. Și până la 5.000? Ce costuri sunt în această zonă? Eu, dacă greşesc, trebuie să plătesc! Oricine, într-un stat de drept, greşeşte, trebuie să plătească! (...) Cred că în România toţi cetăţenii sunt egali în faţă legii, aşa spune Constituţia. Şi cred că nu trebuie să mai fie nici o categorie socială din România care să aibă un tratament preferenţial! Jurnalistul, dacă face ceva, răspunde, medicul, dacă face ceva răspunde, profesorul (...) răspunde, cel din administraţie răspunde, ciobanul la oi, în Şieu, răspunde, cred că toată lumea trebuie să răspundă pentru faptele sale. Şi cred că inclusiv magistraţii trebuie să răspundă pentru faptele lor”.Radu Moldovan a taxat şi manifestările de stradă prin care au fost contestate modificările fiscale: „Eu cred că sunt destul de multe jocuri de toate felurile, care au tot felul de interese, și cred că e mult prea multă lume supărată că nu mai poate scoate banii din România afară și că trebuie să plătească impozitul pe profit. Ați văzut, ca și mine, la televizor, o groază de dovezi, în presă, cu companii care au finanțat manifestările din București. Eu, la fel, am văzut în presă o groază de dovezi. La noi în judeţ, oamenii au comunicat că au fost solicitaţi să facă astfel de lucruri”.

Alexandru GEORGIŢĂ