Liviu Pop: Trebuie schimbată neapărat procedura de achiziție pentru Programul „Laptele și Cornul”

Liviu Pop: Trebuie schimbată neapărat procedura de achiziție pentru Programul „Lapte și Corn” foto: Mesagerul de BN

Ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, a declarat vineri, la Bistrița, că Programul „Laptele și Cornul” trebuie regândit, fiind necesară o schimbare a procedurii de achiziție, întrucât se intersectează cu cea din programul „O masă caldă”, astfel că programele nu funcționează.Mii de elevi din întreaga țară nu beneficiază de lapte și corn la școală după ce în toamna anului trecut au fost schimbate procedurile de achiziție și blocate licitațiile pentru achiziția produselor. Întrebat dacă programul trebuie regândit și schimbată procedura de achiziție, ministrul Liviu Pop a răspuns că acest lucru trebuie să se întâmple.„Programul Laptele și Cornul este un program pe care l-am modificat anul trecut printr-un act normativ, inițiatorul este Ministerul Agriculturii. Pentru program sunt bani europeni, în jur de 430 milioane. (...) Vă pot spune, ca ministru al Educației, că trebuie să regândim acest program cu mult mai mult decât am făcut-o în prima etapă. Este bună această etapă, funcționează, dar acest program, coroborat cu programul nostru pentru masa caldă, se intersectează cu procedura de achiziție. Dacă nu vom schimba procedura de achiziții, și este obligația noastră s-o facem ca stat, vom avea această problemă în toate domeniile de activitate. Știu că sunt probleme în țară, că nu peste tot au reușit să aducă programul Laptele și Cornul (...) În perioada următoare putem să clarificăm acest aspect - cine și cum trebuie să facă licitația, achiziția și toate celelalte”, a spus ministrul Educației, Liviu Pop.În Bistrița-Năsăud, dar și în alte județe, zeci de mii de elevi nu primesc lapte, corn și mere la școală deoarece autoritățile nu au finalizat procedurile de achiziție, așteptând un ordin comun al Ministerului Agriculturii și Agenției Naționale de Achiziții Publice pentru stabilirea documentațiilor standardizate de atribuire a contractelor pentru aceste produse, ordin pe care cele două instituții ar fi trebuit să îl dea încă din luna octombrie a anului trecut.Conform ministrului Educației, și la nivelul Programului „O masă caldă” au existat numeroase probleme, iar anul trecut, din cele 50 de școli prinse în program, doar 20 au reușit să finalizeze achizițiile pentru aceste produse.„Noi am introdus anul trecut masa caldă pentru copii în 50 de unități școlare și anul acesta continuă programul, dar nu am reușit să-l implementăm decât în 20, pentru că s-au blocat în achiziții, achizițiile publice nu știu că anul școlar începe în 15 septembrie și că se termină în 15 iunie, și atunci mecanismele ar trebui să fie mult mai ușoare și asta este rolul nostru al tuturor, să-l îmbunătățim. O să vorbesc cu ministrul Daea (ministrul Agriculturii, Petre Daea – n.r.) să văd care este motivul pentru care întârzie acest ordin”, a mai spus Liviu Pop.Ministerul Educației vrea ca în următorii 3 ani programul „Laptele și Cornul” să fie înlocuit pentru 700.000 de elevi cu o masă caldă.

Mediafax