Ioan Țintean, nemulțumit de gestionarea deșeurilor din județ

Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Ioan Țintean, este nemulțumit de modul în care se desfășoară programul de modernizare al Centrului de Management Integrat al Deșeurilor din localitatea Tărpiu. Într-o conferință de presă susținută la sediul partidului din care face parte, Ioan Țintean a ținut să atragă atenția, la început de an, că „numai cu povești nu putem merge înainte”.

„Sunt nemulțumit de mersul modernizării din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor de la Tărpiu, unde societatea Vitalia, în calitatea sa de administrator a gropii ecologice de gunoi, are program de modernizare sub așteptări. Mă gândesc foarte serios în acest an să vedem dacă mai putem continua împreună. Numai cu povești nu putem merge înainte”, a spus vicepreședintele Țintean, care deține și funcția de președinte al Organizației județene ALDE Bistrița-Năsăud.

O altă nemulțumire exprimată de liderul liberal-democraților bistrițeni se referă la faptul că mult așteptatul proiect de construire a unui lift exterior pentru cladirea Consiliului județean din municipiul reședință de județ nu a putut fi nici măcar demarat până la această dată. Pentru această construcție care ar fi trebuit să faciliteze accesul la nivelurile clădirii Palatului Administrativ, Consiliul județean a alocat 565.000 de lei, dar nu a putut găsi până acum o firmă interesată să execute această lucrare.

„Datorită faptului că nu există firme care să dorească să se ocupe de această investiție nu am putut demara acest proiect. Consiliul județean este în continuare în căutare de investitori pentru realizarea liftului”, s-a exprimat Ioan Țintean.

În altă ordine de idei, vicepreședintele Țintean a ținut totuși să remarce că anul 2018 a început sub auspicii bune în ceea ce privește activitatea unităților administrative și a instituțiilor de stat datorită promulgării la timp a bugetului de stat pentru anul în curs.

„Mă bucur că președintele României a promulgat bugetul pe anul 2018. Din punctul meu de vedere este un început bun. Având un buget, de aici înainte totul se derulează normal și nu mai există acea piedică cu care unitățile administrative și instituțiile de stat își începeau anul, cauzată de necunoașterea fondurilor pe care le au disponibile”, a precizat Ioan Țintean.