Anormalitatea... normalității

Am participat la conferința de presă prilejuită de prezența, în municipiul Bistrița, a ministrului Educației, Liviu Pop. Asta s-a văzut: am publicat câteva articole...Dar e ceva ce m-a frapat atunci, la conferință, și nu am realizat, pe loc, ce anume. Nu a fost bătaia pe microfon a jurnaliștilor consacrați, pentru a adresa întrebări care nu aveau legătură cu subiectul conferinței. Nici ignorarea unor aspecte, zic eu, de real interes, precum protocolul propus Ucrainei, problema învățământului în limba română din această țară sau măcar conținutul legii secundare a educației: se face reforma viabilă sau continuăm cu „stufoșenia” de materii pur teoretice cu care încărcăm până la epuizare copiii?!Într-un târziu, m-am luminat! M-a frapat discursul... ba nu, conținutul discursului lui Emil Radu Moldovan. Pentru că a fost unul total atipic, comparativ cu ce „este pe piață”! Cu ce am văzut în ultimii ani: așa nu e bine, invers e rău, cum zic ăia e nașpa! Se încalcă, se afectează, se atentează... și alte acuzații de tot felul, niciuna argumentată. Sau, mă rog, extrem de rar argumentată... Și, bineînțeles, reacții de tipul „nu cunosc”, „nu comentez”, „nu sunt în măsură să...”.Și atunci cum să nu mă surprindă discursul președintelui CJ?! A fost anormal... de normal!În primul rând, și-a asumat o poziție cu privire la disputa de la nivel central și la legile justiției, pe care a susținut-o nu în direct, la vreo televiziune, în stradă sau pe Facebook, ci mai întâi în Comitetul PSD. Nu s-a eschivat, nu a ocolit problema, ci a recunoscut existența ei și efectele negative: „Mă nemulțumește profund”!În al doilea rând, nu s-a complăcut într-o critică searbădă, sterilă! A exemplificat! Și nu mă refer la precizările privind legile justiției și cele fiscale, despre care s-au vărsat râuri de cerneală și s-a spus cam tot ce se putea. Vorbesc de necesitățile de acțiune formulate de Emil Radu Moldovan pentru perioada următoare. Le-am precizat în articolul „Radu Moldovan, critic la adresa Guvernului: «Nu cred că asta aşteaptă românii de la PSD», dar voi relua una dintre ele, care a tăiat cel mai adânc în carnea autosuficienței în care s-au complăcut toate guvernele: necesitatea restructurării din temelii a statului român. În esența lui, nu prin redenumirea și recombinarea unor ministere sau înființarea unor comitete și comisii.Pare greu? Da, evident! Pentru că, dacă era ușor, tot prostu’ era om de stat. Dar faptul că un președinte de Consiliu județean a ridicat această problemă la modul tranșant, imperativ, mă face să cred că mai sunt ceva speranțe pentru viitor. Pentru un viitor în care instituțiile statului să fie gândite și dimensionate pentru a servi eficient interesele cetățenești și naționale. Faptul că acest președinte de CJ este cel bistrițean, mă face să ridic un pic nasul, cu oarece mândrie locală. Și, bineînțeles, să-l întreb cu nemulțumire: Când începeți?!

Alexandru GEORGIȚĂ