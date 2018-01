Ioan Turc, critici dure la adresa administrației PSD

Liderul județean al PNL, Ioan Turc, a criticat în termeni duri decizia Primăriei Bistrița de a introduce tarife pe parcările din municipiu, începând cu data de 1 ianuarie. Ioan Turc, fost viceprimar al Bistriței, spune că Hotărârea de Consiliu Local care instituie noile tarife pentru parcări este abuzivă şi inoportună.„Administraţia PSD a primarului Crețu a tras linii pe asfalt şi a spus că acolo vor fi parcări. Acum vin să ne jumulească cu această ingenioasă idee de-a trage linii pe asfalt şi de-a ne minţi că e vorba de locuri de parcări, locuri pe care le putem ocupa doar dacă plătim noile tarife. Să iei bani pentru parcările nerezidenţiale, asta în condiţiile în care străzile Bistriţei arată mai rău ca după un război civil, este de nepermis”, a explicat liberalul Ioan Turc, într-o conferință de presă susținută luni, la sediul partidului său.Regulamentul pentru administrarea parcărilor din municipiu a fost votat de consilierii locali bistrițeni la finele anului 2017. Proiectul conține tarifele de bază pentru utilizarea parcărilor cu plată, de la 1 ianuarie, care sunt de 1 leu pentru 30 de minute, 2 lei pentru o oră, 15 lei pentru o zi întreagă. Dacă plata se face prin SMS, tariful este de 0,35 euro+TVA. Consilierii liberali nu au susținut aceste modificări privitoare la administrarea parcărilor din municipiu, liderul PNL precizând că aceștia vor solicita modificarea respectivei Hotărâri de Consiliu Local.„Vrem eliminarea obligaţiei de plată pentru parcările nerezidenţiale, asta până la asfaltarea străzilor, şi revenirea la programul anterior în ceea ce priveşte parcările rezidenţiale, adică la rezervarea între orele 15.00 şi 8.00 dimineaţa”, a precizat Ioan Turc.În altă ordine de idei, criticilor liderului liberal nu i-a scăpat nici președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan.„Domnul Radu Moldovan, preşedintele PSD Bistrița-Năsăud, spune că partidul de guvernământ are nevoie de un moment zero. PSD a avut un moment zero atunci când a preluat guvernarea. După un an şi ceva de guvernare, într-adevăr PSD este zero. Zero la respectarea promisiunilor electorale, zero la economie, zero, din păcate, la patriotism, mai ales că ne aflăm în anul Centenarului”, a mai spus Ioan Turc.