Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) sau arta de a împacheta haine... cu omul încă în ele!

O artă marțială pe care mulţi o confundă cu capoeira, din cauza cuvântului „Brazilian”. Nu voi repovesti, în acest articol, istoricul artei – care a avut o ascensiune deosebită în ultimii ani, conex conceptului de Mixed Martial Arts (Arte marţiale mixte/combinate – MMA) – se găsesc pe net toate informațiile. Mă voi referi mai mult la modul în care m-a influențat pe mine, ca om, de când am început să o practic, în urmă cu 7-8 ani. Lucrul cel mai important pe care l-am învățat practicând Brazilian Jiu Jitsu a fost să am răbdare. Trebuie timp să înveți și poate fi frustrant la început, până realizezi esenţa: este vorba despre călătorie, nu despre destinație. Destinația poate fi să înveți o tehnică, să câștigi o competiție sau să ajungi la un anume grad; mai importantă, însă, este călătoria, adică antrenamentul alături de oameni care îți devin dragi, momentele de concentrare maximă din timpul sesiunilor de sparring, relaxarea fizică și mentală pe care o obții după un antrenament bun.Fiind o artă marțială specializată în lupta la sol, ne folosim tot corpul pentru proiectări, imobilizări și luxări sau strangulări. Tehnicile sunt de așa natură concepute încât pot ajuta un practicant mai puțin înzestrat fizic să câștige un conflict cu un adversar mai mare și mai puternic. Este unul dintre motivele pentru care BJJ este recomandat cu tărie fetelor, având în vedere vremurile de agresiune şi violenţă pe care le trăim.Aveam deja centura neagră în Aikido când am început antrenamentele de Jiu Jitsu Brazilian cu prietenii de la Dojo, participând, apoi, la seminariile dedicate la care puteam să ajung, dar, indiferent dacă ai mai practicat sau nu o artă marțială, este surprinzător să vezi cât de ușor poți fi controlat și submis de cineva mai mic și mai slab ca tine, dar care știe tehnică. Antrenamentele îţi dau încredere în forțele proprii și, în același timp, te fac mai înţelegător şi mai modest. Înveți că nu doar forța și viteza sunt importante, că sincronizarea și tehnica te pot ajuta la fel de mult.Am prieteni care îmi spun mereu: „După ce îmi intru în formă, o să vin la Jiu Jitsu...”. Adevărul este că pentru a fi în formă pentru BJJ, trebuie să practici BJJ. O bună condiție fizică te va ajuta, dar corpul tău oricum va descoperi mușchi și mișcări noi. Cel mai bun moment să începi este la vârsta de 7-8 ani sau ACUM. Dacă ai între 7 - 60 de ani, ești binevenit la noi la Dojo. Nu trebuie să fii în formă, nu trebuie să ai experiență în alte arte marțiale sau sport, trebuie doar să ai chef de mișcare și de distracție!Această disciplină marţială se poate practica şi la nivel de performanță, participând la competițiile naționale și internaționale. Pentru luptătorii MMA este esenţială, având în vedere că o mare parte dintre meciuri se finalizează prin grappling. Şi, mai ales, BJJ se poate practica din plăcere, până la vârste venerabile (fondatorul stilului era pe tatami și după vârsta de 90 de ani, deci se poate!).Brazilian Jiu Jitsu este comparat de multe ori cu șahul, fiind o artă marțială mentală și fizică în același timp, datorită multitudinii de mișcări de apărare și de atac.

Ca palmares al clubului, putem aminti:

Moldovan Ovidiu - Cupa României din 06.12.2015, medalia de aur

- Belt League Vipguard Tecuci, 07.05.2016, medalie de aur;

Pop Darius - Belt League Vipguard Tecuci, 2016, medalia de aur

- Cupa Dabubius la BJJ, Ediţia a IV-a, Brăila 2016, medalia de argint

- Cupa Danubius la BJJ, ediţia a V-a, Brăila 2017, medalia bronz;

Buhai Cătălin - Cupa Danubius la BJJ, Ediţia a IV-a, Brăila 2016, medalie de bronz

- Cupa Danubius la BJJ, Ediţia a V-a, Brăila 2017, aur la categorie și bronz la OPEN;

Sima Sorin - competiţie BJJ la Bucureşti Mall, 2017, o medalie de argint şi una de bronz

- Belt League Vipguard Tecuci, 2016, bronz

- Cupa României 2015, medalie de argint

- Cupa Danubius la BJJ, Ediţia a IV-a, Brăila, 2016, medalie de aur;

Maier Tudor - Belt League Vipguard Tecuci, 2016, argint

- Cupa Danubius la BJJ, Ediţia a IV-a, Brăila 2016, medalie de aur

- Cupa Danubius la BJJ, Ediţia a V-a, Brăila, 2017, medalie de aur

- Cupa României din 06.12.2015, medalie de aur şi argint;

Maier Cris - Belt League Vipguard Tecuci, 2016, bronz

- Cupa Danubius la BJJ, Ediţia a IV-a, Brăila, 2016, medalie de bronz

- Cupa Danubius la BJJ, Ediţia a V-a, Brăila, 2017, medalie de aur

- Cupa României din 06.12.2015, medalie de aur şi bronz.

Vă aștept pe tatami!

www.mushindojo-bistrita.ro

Bogdan Todică

