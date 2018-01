Fapte și întâmplări cu femei și bărbați, de Aurora Liiceanu. Taifasuri

Facem ce facem și tot la vorba înțeleptului ajungem: Nimic nu este întâmplător. Fie că întâmplarea este de bine, fie că întâmplarea aduce năpastă, toate se înfățișează neîntâmplător. Prin tot ceea ce trece și ceea ce petrece o ființă umană, toate-i sunt date de la începutul începutului, individual, ființă ce purcede în viață de-a bușilea într-o inconștientă chinuire, sub vălurile neputințelor cele mai prăpădite, și care sfârșește la senectute rostogolitor în zbateri pământești sfâșietoare, uneori – nu însă tuturor – cumplit de dureroase, simțite și resimțite ca pe o mare pedeapsă venită nominal de la Marele Nepăsător Infinit al Nimicului Arzător, încă nepotolit de mii de ani în setea-i de gaură neagră, mereu flămândă.Un spirit materializat nu se revoltă asupra unor atare întâmplări, știindu-se bine din moși strămoși că orice revoltă ridicată împotriva destinului, a oracolului, aduce răzbunări și mai avane aruncate asupră-i, asemeni duhorilor și puroaielor ce-l îmbracă și-l rod pe Irod (Ah, minute întregi nu mi-a venit în minte numele Iov). Astfel se ajunge la deloc ușoara decodificare, aceea că resemnarea este și flutură peste lume ca un bun câștigat, pare că prin truda altuia, vărsător la vedere de aleasă înțelepciune.Cam printr-o astfel de lume, nu prea largă, își conduce Aurora Liiceanu („La taifas”, Editura Polirom, Iași, 2016) personajele pe care – pentru ca să poată să le prezinte în totalitatea micimilor și mărimilor lor – le dezbracă în fața cititorului, silindu-l pe necunoscutul răsfoitor de pagini să le pipăie, să se convingă că sunt reale, nu născociri de vrăjitoare și magi. În cele din urmă, autoarea reușește, mai-mai pe nesimțite, să-l determine pe lectorul paginilor scrise că ceea ce percepe este exact cum e descrierea, iar că alte adaosuri, ori jertfe sau elogii nu pot fi aduse, deoarece sunt lipsite de căi și adrese. Ar fi inutile și ar declanșa în răvășirea lor alte arzătoare grozăvii. S-ar putea afirma că avem a ne întâlni cu hiperbolizante trăiri ori infernale căderi, dar nimic nu ne poate opri – dacă decidem - să întrerupem narațiunea taifasului și să deschidem televizorul, în al cărui monitor, dacă privești atent, dar selectiv, dai mereu uluit peste aceeași lume, trecătoare fie, năvalnică fie, dacă nu chiar peste o existență tăvălită în derizoriul triumfului fără de rost.Într-o povestire, mai corect spus o rememorare (aici, rezumată – n.m., V.R.), Aurora Liiceanu povestește povestea unei prietene care avea complexe din cauza fizicului ei oarecum nefericit. Avea un chip frumușel, chiar atractiv. Ochi foarte vii, inteligenți. Probabil din cauza unei poliomielite din copilărie, avea o mână mai subțire. Nici corpul nu era prea frumos. Talia era cam groasă și nu se mișca grațios. Nu prea o interesa ce părere au alții despre ea. Era construită dintr-o stofă trainică, era sârguincioasă. Era foarte cultivată și potrivită pentru munca de cercetare. Odată a venit la institut cu un pantof alb și unul negru și nu părea deloc jenată de situație. Se încălțase pe întuneric, iar înălțimea tocurilor pantofilor era identică... Își dorea o iubire, era devorată de dorința de a fi iubită, sărutată, îmbrățișată. Într-o vară s-a dus la mare. Într-o seară târzie se plimba singură pe plajă, roasă de disperare, jinduitoare. Devenise războinică. La un moment dat a văzut că dintr-un cort ieșeau doar niște picioare de bărbat. Se hotărâse pe loc. Nu a urmat o scenă de iubire, ci o împerechere sălbatică, grăbită, animalică. Am rămas mută ascultându-o – spune Aurora Liiceanu. Și apoi A.L. a întrebat-o cine era bărbatul acela. „Habar n-am. N-am vorbit”, i-a răspuns prietena cu o seninătate debordantă. Cei doi nici măcar nu au apucat să se uite ochi în ochi, doar era beznă. (Paginile 25 și urm. câteva).Într-o altă narațiune (pag. 168): Cu toții știm că unora li se întâmplă să iubească de mai multe ori în viață, unora li se întâmplă să aibă din când în când văpăi modeste, alții foarte rar o mare văpaie, alții deloc... Unul dintre efectele psihologice se numește efectul Coolidge și poartă numele unui președinte al SUA care a rămas în funcție șase ani. În timpul mandatului, el și soția lui au vizitat o fermă, dar nu în același timp. Când soția lui, Prima Doamnă a Americii, a intrat într-un loc în care erau crescute găini, a observat că un cocoș călca o găină, fapt care a făcut-o să întrebe cât de activ este cocoșul din punct de vedere sexual. Cel care o însoțea și cunoștea bine ferma i-a răspuns că cocoșul făcea asta de zece ori pe zi. În mod oarecum de neînțeles, ea i-a spus să-i comunice președintelui acest lucru. După scurt timp, în același loc a ajuns și președintele, căruia i s-a povestit despre potența cocoșului. Uimit, președintele Coolidge a întrebat dacă cocoșul face asta cu aceeași găină. Răspunsul a venit repede și sigur: „Nu, domnule președinte, de fiecare dată cu altă găină”. Probabil că președintele aștepta acest răspuns, iar după ce însoțitorul a tăcut, i-a zis: „Spuneți-i asta doamnei Coolidge”. Mai departe...Despre psihanaliză, Miller, „Sexus” și vindecători citiți la paginile 235-241.Ceea ce mi se pare de elogiat stă în constatarea că nici o relatare, nici o povestioară nu se încheie sub umbrela unor propoziții concluzive și moralizatoare. Fiecărei povestiri rămâne ca lectorul să-i adauge morala pe care o simte el potrivită.Ce nu apreciez la această carte este că, de la prefață începând, fiecare capitol se deschide cu unul-două citate scrise de luminați ai lumii, mai vechi ori mai noi, stârnite de cine știe ce vifore ale inspirației, care, în tainițele ei, se amuză de fapt, suflându-i artistului „cuvintele potrivite intențiilor sale”. Din păcate și mai întotdeauna, în cazul te miri cui, citind cu atenție unele motouri, pe parcursul textului care îi urmează constați că mărețele zise nu au nici o tangență, ori au, dacă forțezi nota comparațiilor. Deprinderea scriitorilor de-a folosi motouri mi se pare total neinspirată. Fără eficiență, fără țel miraculos. Pare un soi de fală de sine. Orice text, indiferent de natura lui, poetică, narativă, eseistică, nu are nevoie de sprijin, nici de parapeți spirituali preluați din paginile cine știe cărui gânditor de la Hamangia, de la Fatima, să zic, câtă vreme e născut, nu făcut, ca să își poarte singur cununa de lauri. Însă titlurile capitolelor cărții se înfățișează mobilizatoare.„La taifas” am citit-o împrumutată de la librărie (încă mai posed acest mic avantaj), iar când, la două zile distanță, am înapoiat-o, i-am spus fostei colege, mulțumindu-i pentru împrumut: „O carte bună. Foarte bună!”, deși nu obișnuiesc să aduc omagii publice scriitoarelor mai mult decât inteligente.