Viorica Dăncilă este premierul desemnat de către președintele Iohannis

Viorica Dăncilă este premierul desemnat, a anunțat miercuri șeful statului, după consultările cu partidele parlamentare.„Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului guvern, de desemnarea premierului. Astăzi toată ziua am ascultat opiniile și argumentele politicienilor, dar am reușit, între întâlniri, să ascult și opiniile oamenilor simpli, să citesc mesaje inclusiv pe rețele de socializare. Sunt foarte multe opinii și foarte multe argumente. Sunt argumentele legate de politica partidelor, evident, sunt multe argumente legate de politica internă a României, legate de politica externă și de securitate a României. Am ascultat și am citit cu atenție toate aceste opinii și argumente și le-am cântărit. Fiindcă acum trebuie să decid. Dar ce fel de decizie este aceasta pe care trebuie să o iau. În primul rând, această decizie trebuie să fie conformă cu Constituția și cu deciziile CCR în materie de desemnare și aici argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentară. În Parlament, îmi este foarte clar, PSD dispune de o majoritate”, a spus șeful statului.Drept urmare, președintele Iohannis a desemnat pentru funcția de premier propunerea PSD-ALDE, în persoana Vioricăi Dăncilă. Iohannis a transmis însă și un avertisment pentru PSD:„Acum PSD trebuie să performeze. Românii au mari aşteptări şi eu am mari aşteptări. PSD a promis şi în campania electorală, şi după, lucruri importante, a promis salarii, pensii, şcoli, manuale, spitale, infrastructură, dar până acum prea puţin s-a realizat. Acum PSD trebuie să dovedească că ce a promis, face. Avem, la un an de la alegerile parlamentare, care au fost câştigate de PSD, două guverne PSD eşuate. Acum primesc șansa de a dovedi că știu ce vor și stiu cum se face. În continuare îi invit pe cei implicați în procedură să se mobilizeze și să lucreze repede și bine. Este posibil ca până la 1 februatie întreaga procedură să fie finalizată și noul Guvern să se apuce de treabă și să rezolve problemele mai degrabă decât să le încurce”.

Mediafax