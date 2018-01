Ce noroc să mai vezi, în ziua de azi, un car cu bivoli...

Prin părțile Năsăudului încă mai circula vorba de duh „Să meri în rai cu dibolii”. Pe badea Leontin Olar l-am întâlnit joi, în Poiana Ilvei, în timp ce mergea cu dibolii nu spre rai, ci către un teren agricol, cărând gunoi de grajd cu „dracii” prinși la jug. Nici nu-mi mai amintesc de când nu am mai văzut o imagine asemănătoare, așa că repede trasu-l-am în „bild”.„Doară nu m-oi vedea la ProTV...”, s-a minunat bătrânul. „Nici vorbă, bădie, numa' la ziar”, a venit răspunsul.Deloc zgârcit la vorbă, interlocutorul ne-a mărturisit că doar la el și încă într-o gospodărie se mai cresc bivoli la Poiana Ilvei.„Mi-s tare dragi animalele astea. La aieștea doi le-am pus nume Mitică și Dorina, dar mai am încă patru acasă. Îs clasa-ntâi la transport ori la arat și dau un lapte atâta de bun!”, ne-a explicat poienarul.Legat de creșterea animalelor, bătrânul gospodar a spus, cu oarecare deznădejde, că în ziua de azi nu mai e ca altădată.„Îi drept că oamenii mai țin galițe, dar nu atâtea ca mai demult. S-o mecanizat tăt, iar papa vine de la magazin, numa bani să ai...”, a încheiat, cu tristețe în glas, omul zilei de joi.