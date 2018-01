În comuna Șanț va începe în curând distribuirea lemnului de foc pentru sezonul rece viitor

O vorbă cunoscută de toată lumea spune că omul gospodar își face vara sanie și iarna car, însă primarul Ioan Szabo și Consiliul Local al comunei Șanț „forțează” un pic proverbul, în sensul în care în localitatea de unde izvorăște Someșul sania se face chiar de primăvara. Astfel, pentru al șaselea an consecutiv, administrația din Șanț se ocupă încă de pe acum de problema lemnului de foc și a celui pentru construcții.„Deja am centralizat cererile aferente pentru iarna 2018-2019, iar statistica ne arată că, în baza deciziei Consiliului Local, numărul beneficiarilor se ridică la circa 1.000. Defalcat, un număr de 566 de cereri pentru lemn de foc și alte 525 pentru lemn rășinos pentru construcții”, ne-a declarat, miercuri, primarul Ioan Szabo.Conform unei Hotărâri a Consiliului Local, din 9 metri steri de lemn de foc per beneficiar, 5 metri steri sunt acordați gratuit celor cu vârsta de peste 61 de ani ori celor care au venitul sub salariul minim pe economie. De asemenea, lemnul pentru construcții se acordă la jumătate de preț, cota alocată unei gospodării fiind de 4 metri cubi de lemn rotund.Potrivit lui Ioan Szabo, distribuția va începe încă din primele zile ale lunii martie.