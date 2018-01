O problemă serioasă și o (să zicem) aiureală

Articolul de astăzi este din categoria celor pe care maică-mea le numește colectiv „aiureli” (De aceea îi zic ei: „Mamă, ia-l ca atare. O aiureală!”). Chiar și așa, am vrut să-l scriu pentru că, pe de-o parte, aiurelile politice continuă în ritm tot mai intens și mai periculos – și când spun „aiureli”, mă refer la toate, dar la absolut toate partidele, nu doar la PSD; este greu de imaginat mai multă aiureală la un loc: haos, nepricepere, amatorism și rea intenție. Pe de altă parte, am urmărit în ultima vreme câteva emisiuni, atât la televiziunile centrale, cât și la cele locale (printre care cea de săptămâna trecută de la Sângeorz TV, moderată de Sorin Istrate), care ridicau spre dezbatere aceeași întrebare centrală: „De ce naiba se întâmplă ce se întâmplă?”. În plus, s-au enunțat multe alte nedumeriri derivate din aceeași întrebare centrală: „De ce la noi este așa și altundeva este altfel?”; „De ce au emigrat 5-6 milioane din România, iar din alte țări foste comuniste, nu?”; „Ce trebuie să se întâmple pentru ca lucrurile să fie altele?”; „Suntem blestemați?”. De aceea, vreau să-mi spun și eu părerea (aiurită) față de o problemă serioasă.Am să încep prezentarea mea prin a observa că sunt uimit de repeziciunea cu care am revenit la caracteristicile negative ale vieții politice și economice interbelice: dacă vorbim de instabilitatea politică de acum, să menționăm întâi că România a avut treizeci de guverne în perioada 1919 - 1947 (ceea ce dă o medie de mai puțin de un an de guvernare per guvern). Tot expresie a instabilității politice și ideologice interbelice este și lunga listă de partide, acum cvasinecunoscute, care s-au perindat la conducerea țării (Partidul Național Român, Partidul Poporului, Partidul Conservator-Democrat, Partidul Naționalist Democrat, Partidul Național Creștin, Partidul Renașterii Naționale și Frontul Plugarilor). Lista asta nu este cu nimic mai „prejos” decât lunga listă a partidelor care au fost la guvernare după 1989, după care s-au evaporat.Dacă ne referim la fragilitatea economică, trebuie să menționăm (conform „Ziarului Financiar” din 28 octombrie 2010) că țara a ajuns în 1933 în incapacitate de plată. Produsul național brut în 1938, anul economic de vârf, a fost de patruzeci de ori mai mic decât al SUA, de șaptesprezece ori mai mic decât al Germaniei, de șapte ori mai mic decât al Italiei, de patru ori mai mic decât al Poloniei, mai mic decât al Ungariei, Austriei, Belgiei, Cehiei, Iugoslaviei, Turciei, egal cu al Greciei și mai mare decât al Bulgariei, Norvegiei și Finlandei (să spunem însă că populația celor două țări nordice era mai redusă decât a României). De aceea spun, există multe asemănări de esență între situația de atunci și cea de acum. Aceste similarități mă fac să speculez că răspunsul la întrebarea noastră este mai amplu decât „moștenirea grea a comunismului” sau „efectele negative ale globalizării”.Revin însă la întrebarea de la început: „De ce naiba se întâmplă ce se întâmplă?”. În fond, la fel ca alții, și noi avem destui oameni educați, harnici, inteligenți, școliti prin lume, umblați, întreprinzători, cinstiți etc. Nici măcar nu cred că proporția lor este semnificativ mai mică decât în alte locuri.Consider că răspunsul la întrebarea noastră trebuie să atingă două aspecte importante: șocul cultural de după 1989 și începutul prost al tranziției. În paranteză fie spus, noi, inginerii, știm că belelele apar când un sistem, o mașinărie, trece dintr-un mod de funcționare în altul, pentru că atunci efortul la care este supus sistemul este maxim. De exemplu, cele mai multe accidente aviatice se produc la decolare și la aterizare, pentru că atunci motoarele și structura avionului sunt supuse celor mai mari forțe. Precum un avion, o societate este tot un sistem, doar că infinit mai complex. Chiar și așa, sistemul reprezentat de o societate se supune acelorași principii generale ca și sistemul ce corespunde unui avion.Renunțarea la socialism și la blocul estic și trecerea la democrație, capitalism și lumea vestică au fost un șoc cultural, la fel de intens cum a fost și trecerea, pe vremea domnitorilor și a regilor, de la feudalismul întârziat și lumea otomano-fanariotă la modernismul european firav. În timp ce alte țări și culturi au învățat și dobândit treptat-treptat, prin procese și evoluții care au durat sute de ani (și care au produs principii, doctrine, legi, structuri sociale și politice, crezuri), noi a trebuit să învățăm peste noapte și, de obicei, „după ureche”, pentru ca apoi imediat să concurăm pe piața liberă cu cei cu structuri și organizări mult mai mature și mai performante.Să fac o analogie simplă: este ca și cum i-ai cere unui copil de clasa a IV-a să se transfere imediat (pentru că școala lui se dărâmă) la un liceu, în clasa a XII-a, unde predarea se face în coreeană. Pe deasupra, el primește mâncare doar dacă ia note bune. Ce opțiuni are copilul pentru a reuși să treacă clasa, ba mai mult, să primească mâncare? Ce șanse are să ajungă printre primii din clasă? El nu are timp să învețe coreeana, la fel cum nu are timp să învețe treptat, chiar la pas mai repejor, ceea ce restul copiilor de la liceu au învățat în decursul mai multor ani. Să-i impui copilului reguli peste reguli s-ar putea să-l facă mai asemănător cu restul liceenilor, fără însă să-i asigure cunoștintele și experiențele trăite de ceilalți elevi, dar nu și de el. Foarte probabil că, pentru a trece clasa, copilul va identifica și se va perfecționa în metodele nefolosite de restul, pentru că acolo el poate avea un avantaj. Din păcate, mijloacele interzise sunt cele mai la îndemână: copiatul în diverse forme, mituirea, minciuna, poate intimidarea și șantajul. Astfel, trecerea forțată și rapidă produce întâi destul rău, înainte să producă efecte bune.La fel este și șocul cultural prin care am trecut cu toții după 1989. Am început să trăim în libertate și democrație fără să știm ce sunt ele. Repede, cândva prin anii 1994-1995, am început să mă întreb cum putem noi, cei douăzeci de milioane, să înfăptuim democrația, dacă nici unul dintre noi nu știe ce este ea? Cum s-ar fi putut crea o economie de piață eficientă, peste noapte, dacă tot ceea ce se știa era economia planificată, de stat, în cadrul CAER, când existau o grămadă de gestionari șmecheri și bișnițari de valută, dar nici un antreprenor adevărat? Când am avut facultăți pline cu profesori școliți în economia socialistă, dar nici unul în cea capitalistă? Să-ți cumperi o carte după care să repeți papagalicește ce au scris alții nu-ți garantează că vei reuși să răzbați pe piața liberă atunci când concurezi cu unul care produce bine și dintotdeauna. Din păcate, precum copilul care înșală pentru a trece clasa, corupția, furatul și șantajul au devenit întâi mecanisme de supraviețuire, apoi modalitățile principale în obținerea succesului și, în final, s-au metamorfozat în criteriile după care unii se educă ori sunt aleși.Am observat de-a lungul anilor diverse forme ale șocului cultural despre care vorbesc, și când a fost vorba de implementarea conceptelor largi, precum libertate, democrație și economie de piață, dar și privind lucruri precum prezumția de nevinovăție în politică și administrație, separarea puterilor în stat, conflictul de interese, definirea și combaterea nepotismului, selecția prin concurs, politicile sociale, evitarea discriminării, autonomia universitară, învățămâtul laic și multe, multe altele. Implementarea lor rapidă, fără pricepere, a produs haos, ineficiență și corupție.A doua problemă importantă este începutul prost al tranziției de după 1989. Noi, cei care lucrăm în inginerie, știm că evoluția unui sistem complex depinde în mod esențial de condițiile sale inițiale. Aceleași reguli pot duce la succes sau la dezastru după cum sunt condițiile inițiale. Inginerește vorbind, societatea noastră de acum este un sistem ce osciliază, un sistem instabil (care „nu are nici un Dumnezeu”, cum ar spune buna mea). Asta, pentru că după Revoluție s-a pornit cu stângul. Chiar dacă Ceaușescu și clica lui au fost îndepărtați, nu au dispărut metehnele, obiceiurile și năzuințele născute și perfecționate în lungii ani ai socialismului, mai ales ideea că statul are datoria de a proteja lenea, incompetența, ineficiența și judecata strâmbă. Odată cu renunțarea la numărul limitat de locuri în facultăți și examenele grele de admitere, s-a eliminat și bruma de selecție ce exista pe vremea comuniștilor. Noua democrație a permis ca oricine să fie orice, de fapt, oricine poate ajunge o sută, o mie de orice. Și în dorința lacomă de a fi cât mai mult orice (pentru că se poate), s-a distrus calitatea universităților, a doctoratelor, pe scurt, a oricărei competențe ce presupune studiu, muncă și experiență. Nu neapărat asta s-a vrut, dar asta a ieșit.În încheiere, reiau ideea că am scris astăzi o aiureală despre o aiureală ce are loc în țară. Mă repet când spun că nu cred că soluția este în politică, la fel cum nu cred într-o persoană providențială, în fatalitate sau în legi și reguli care sunt forțate pe gâtul oamenilor, de la vârf în jos. Nu cred că cineva știe cum să taie nodul gordian. Țara este plină astăzi de clarvăzători politici și cititori în stele. Cum zice o vorbă americană, lucrurile vor continua să degenereze până când vor deveni mai bune. Încet, încet, mentalitatea oamenilor se schimbă: își iau tot mai mult soarta în propriile mâini, în loc să aștepte ca statul și politicienii să le rezolve problemele. Pe măsură ce scade importanța politicului în viața oamenilor, vor apărea tot mai multe idei și dorințe noi, noi feluri de educare și de selectare. Vor apărea noi modele. Și atunci lucrurile o vor lua pe alt făgaș.Și cu asta, am ajuns la sfârșitul gândului meu. Un weekend plăcut și ne auzim săptămâna viitoare.

Alex Doboli