Rareș Moldovan, un alt năsăudean recrutat de vikingi Apariția articolului despre năsăudeanul Cătălin Coman, care a jucat ca figurant în sezonul 5 al cunoscutei producții istorice de televiziune „Vikingii”, a dus la descoperirea unui al doilea român care se află în aceeași ipostază, și anume Rareș Moldovan. Paradoxul face ca el să fie tot un năsăudean stabilit în Irlanda, iar aventura trăită pe platourile de filmare ne-a fost împărtășită de acesta cu multă bunăvoință, prin intermediul internetului, în cadrul unui scurt interviu.

Cine ești tu, Rareș Moldovan?

M-am născut la Năsăud, pe 25 aprilie 1983. Mai am un frate, Vlad, iar tatăl nostru a fost Mitică Moldovan, jucător de fotbal la Progresul Năsăud și Gloria Bistrița. Am terminat Școala de Muzică la Bistrița, iar apoi am absolvit Conservatorul „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Din 2008, m-am stabilit în Irlanda și lucrez ca profesor de muzică la două școli.

Cum ai ajuns în „Vikingii”?

S-a organizat o preselecție în Dublin, la care am participat. Am făcut niște poze și am completat un formular. Ulterior, am fost contactat de echipa de selecție, care mi-a spus că am fost admis, după care, înainte să ajung pe platourile de filmare, am făcut un curs de tras cu arcul.

Adică, ai devenit arcaș. De care parte a taberelor ai fost pus?

Nu neaparat arcaș, am fost și lăncier, dar și pedestraș în armata „Danezilor Negri”, aflată în slujba reginei războinice Lagertha, interpretată de Katheryn Winnick, una dintre soțiile legendarului conducător nordic Ragnar Lodbrok Vikingul, întruchipat de Travis Fimmel.

Cum a fost pe platourile de filmare?

Am petrecut ore multe, a fost obositor, dar am avut o satisfacție lăuntrică. Am reușit să port o conversație cu „stăpâna” mea, Katheryn Winnick, o actriță foarte simpatică și prietenoasă, l-am cunoscut îndeaproape și pe Jordan Patrick Smith, interpretul marelui războinic viking Ubbe, fiul lui Ragnar, și mi-am făcut prieteni cu care țin încă legătura, cu speranța de a ne revedea și în sezonul 6 al serialului de televiziune.