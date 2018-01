Shinzo Abe

Cred că acest nume de demnitar, Shinzo Abe, va trebui ținut minte de toți politicienii români de azi și de mâine și dat drept exemplu ori de câte ori vine vorba de relațiile internaționale ale României. Un exemplu de: AȘA NU!!!Afirm acestea cu toată seriozitatea, cu responsabilitate maximă, deoarece în data de 16 ianuarie 2018, o dată de acum înainte pecetluită, repet, în data de 16 ianuarie 2018 mi-a fost rușine față de o persoană de marcă a lumii, față de premierul Japoniei (al doilea om în ierarhia statului Nipon), față de membrii delegației oficiale care l-au însoțit pe Shizo Abe în vizită în România. Asemenea momente penibile nu am trăit de când mă știu, privind un om pe care nu l-am văzut în viața mea și nici nu am auzit de el (fiindcă nu am urmărit în mod special viața politică internațională, în afară de cea din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Federația Rusă, Turcia și din a câtorva dintre vecinii Otomanului care pot „relaționa” oricând, în bine și în rău, dar mai ales în rău, cu România).Suntem în anul Centenar al României Împlinite, mare sărbătoare spirituală și națională, iar România pare a fi și este tratată de proprii conducători - în frunte cu habarnistul, trădătorul și vădit nepăsătorul de țară Liviu Dragnea – ca o colonie a Teleormanului. Domnul Dragnea se crede Hitlerul țării, schimbă guverne și prim-miniștri ca sticlele și borcanele goale. Se ceartă cu proprii oameni din Partidul Social Democrat (PSD) pentru că nu-i îndeplinesc mofturile, pentru că unii chiar nu vor să-i acopere mizeriile economice pe care le-a făcut în funcțiile de conducere pe care le-a deținut. Apropo de numele partidului său (bine am scris, al partidului său): PSD este proprietatea Dragnea. PSD este intabulat pe domeniile Dragnea. PSD trebuie să-i lustruiască pantofii și să-i lege cravata la gât. Și ce ar trebui să mai facă PSD pentru Dragnea, ca Dragnea să joace tare, spectaculos? Da. Da... Să-i ofere, acum, la început de an, ca formațiune politică mare, un nou premier, o nouă experiență pe spinarea României. Și Dragnea, cu veșnicul său zâmbet imbecil, de om care cunoaște tot, care rade tot, a convocat luni, 15 ianuarie 2018, o mare ședință PSD pentru ca să-l mazilească pe primul ministru Mihai Tudose, care oricum, să fim serioși, în mandatul său a lansat numai PROMISIUNI – aceleași promisiuni de 25 de ani (fiindcă timp de doi ani, 1991-1992, în România a fost harababură de tip Iliescu și Brucan!).Din respectiva ședință a rezultat că Mihai Tudose și-a luat singur coada între picioare și a plecat în acea seară la Palatul Victoria ca să-și ia o pungă de nailon. Nici un pesedist, nici măcar Mihai Tudose, în ultimul ceas, nu a ridicat glasul să spună: „Mă, lăsați asta, eu mă duc oricum, da' vedeți că mâine, 16 ianuarie, acum, mă!, vine în vizită Shizo Abe, primul ministru al Japoniei, cu 30 de delegați pe linie economică, care intenționează să facă aia, aia, mă, boilor!”. Dar Tudose nimic, și sunt convins că de i-ar fi spus cineva lui Dragnea că marți Guvernul are o vizită oficială – oficială, mă! – Dragnea, în nemernicia lui, ar fi întrebat: „Da ăsta cine mai e? De ce vine? Ce ne dă?”.România a pierdut marți, 16 ianuarie a.c., o mare oportunitate internațională, care putea să fie foarte benefică pentru viitorul țării. Dar pe Dragnea „chestiile” astea nu-l interesează. Pe el îl interesează meschinăriile. Și să mai promoveze o femeie bine (n-am nimic cu femeile, Doamne ferește!, dimpotrivă, însă în cazul ăsta...), să ridice în lumină un cadru de nădejde din PSD, într-o funcție cum n-a văzut nici Japonia. Și a propus într-o unanimitate istorică (cum le place pesedeilor să afirme!) pe doamna Viorica Dăncilă. De profesie profesoară sau inginer, evidențiată la locul de muncă, ajunsă cu sprijinul nemijlocit al vechilului Dragnea în Parlamentul European. Bine, bine...Dar totuși, cine-i doamna asta? Cu tot parlamentalismul ei european, nu a auzit nimeni de dânsa, deși Dragnea ne spune că are niște relații la Bruxelles de... o să vedem noi, românii, măăă! Și că un fost parlamentar cu ștate europene este neapărat benefic. Da, calitățile doamnei prim-ministru (o chestie epocală, de Cartea Recordurilor, că Viorica Dăncilă e prima prim-ministru în România), calitățile sunt: știe să dialogheze, nu e recalcitrantă (ca Tudose, ca Grindeanu ș.a. – astea s-au subînțeles), așa..., răspunde la ordine, șterge praful... Hă! Hă!... Ce știți voi! Și Dragnea și-a umflat piepții: Dacă m-ați votat, ce să vă fac? Eu îmi aplic programul PSD și voi da țării: salarii, autostrăzi, școli, spitale și cât mai mulți prim-miniștri! Cu mulți prim-miniștri pe termen scurt România va intra în Cartea Recordurilor... Ca ăia cu cârnatul, cu tortul, cu iahnia de fasole.