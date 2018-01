Ce se întâmplă?

S-au rupt zăgazurile netului! S-au revărsat, valuri, valuri, zecile de opinii cu privire la un gest „extrem” făcut de Klaus Johannis: acceptarea propunerii formulate de Partidul Social Democrat pentru ocuparea funcţiei de prim-ministru! Opinii pro şi contra, opinii pretins moderate şi opinii radicale, din zona politică şi din cea pretins civilă! Dezamăgiri, jubilări, acuze, resemnări...Impactul deciziei preşedintelui a fost accentuat, în primul rând, de contradicţia evidentă dintre mesajele iniţiale sforăitoare („observ că PSD nu este în stare să guverneze”, „aşa ceva este inacceptabil”) şi susţinerea făţişă a protestelor #, pe de o parte, iar pe de alta, de acceptarea fără crâcnire, fără o minimă, sau măcar mimată, opoziţie, a doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă. Şi asta, în contextul unei campanii furibunde, pe Facebook şi alte reţele, de denigrare, într-un fel sau altul, a candidatei la funcţia de şef al Guvernului.O analiză la rece a situaţiei nu are darul de a linişti vreuna dintre părţile implicate.Pe de o parte, PSD a mizat pe o personalitate fără strălucire. Acesta este, însă, și avantajul doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă, dat tocmai de activitatea destul de ștearsă din Parlamentul European: nu a fost afectată de nici un fel de probleme sau scandaluri. Despre frizura ei, exprimarea în limba engleză și alte aspecte de acest gen, am să mă abțin de la comentarii: nu sunt nici estet și nici lingvist. Dar nici coafura modernă, nici cunoașterea unei limbi străine nu garantează eficiența în guvernarea unei țări. Timpul o va lămuri, dar sper din toată inima că nu pe spinarea românilor.Grupările # au rămas, brusc, fără idol de adulat. Ba chiar s-au întors cu vehemență împotriva fostului idol. Este absolut evident că, în fapt, opoziția lor față de PSD este un scop în sine. Nici unul dintre protestatari și susținătorii acestora nu a venit, vreodată, cu altceva decât slogane. Vă rog să mă credeți că recunosc stilul: în tinerețe, am fost membru UTC și am ascultat de mult prea multe ori în plenare și cuvântări înfierările „cu mânie proletară”, ca să nu recunosc modelul standard de propagandă sterilă. Diferenţa este că „ciuma roşie” a luat locul „putredului regim burghezo-moşieresc”. Apropo de proteste: patru persoane din Cluj-Napoca au plecat în marş, pe jos, spre Bucureşti. Poate nu am fost eu atent, dar nu am văzut nici o poză de pe traseu în care să fie urmaţi de mulţimi de tineri entuziaşti, măcar până la ieşirea din localitate! Doar imagini cu respectivii lângă indicatoare rutiere...Ce s-a întâmplat cu Opoziţia?! Mă refer la PNL, bineînţeles, singurul partid care mai corespunde, cât de cât, criteriilor în domeniu. Din partea lanterniştilor de la URS nu mă mai aştept decât la filmuleţe pe Youtube. Dar PNL este, totuşi, considerat alternativa viabilă! Ludovic Orban a formulat foarte clar disponibilitatea şi potenţialul imediat al partidului de a prelua guvernarea. Ce s-a întâmplat la negocieri? Adevărul e lamentabil: nu doar că nu au avut nici o variantă de a asigura majoritatea parlamentară, dar nici măcar nu au propus, de ochii lumii, un candidat pentru funcţia de premier. L-am văzut pe deputatul Robert Sighiartău în echipa de negocieri. Nu-l cunosc personal, dar ştiu că provine dintr-un mediu care i-a asigurat o pregătire temeinică pe linie de management/afaceri – esenţa liberalismului, are o bună vizibilitate mediatică, este bine văzut în afară, inclusiv în State... sau, cel puţin, asta este impresia mea. Care a fost cusurul lui?!De fapt, toţi au fost luaţi prin surprindere. Şi #-ii, şi PNL, şi, mai ales, Iohannis. Toţi au mizat pe detronarea lui Dragnea şi preluarea frâielor PSD de către Tudose. Şi, din păcate, toate acestea relevă un fapt de loc îmbucurător: nu mai există echilibru în politică!Destrămarea Opoziţiei este evidentă! Nici nu se putea altfel: nu au învăţat lecţia primită la scrutin. Opoziţia de dragul opoziţiei nu poate fi practicată pe termen lung. Nu poţi să te ridici doar blamându-l pe celălalt, doar criticându-i activitatea, fără a veni cu soluţii alternative. Sloganele cu „independenţa justiţiei”, „ciuma roşie”, „penalii” etc. sunt potrivite străzii, dar nu partidului. Efectul lor este, în final, nul: simpatizanţii PSD le vor respinge, mai ales în condiţiile unei agresiuni fără precedent îndreptată împotriva lor pe reţele de socializare. Electoratul liberal nu se va regăsi în perpetua condamnare a guvernanţilor, întrucât liberalii sunt oameni practici, proveniți din mediile de afaceri. Iar nehotărâții vor avea o unică reacție: „Toți sunt la fel, deci de ce să-i schimb?!”.Despre Klaus Iohannis, ce să mai spun?! Declarațiile sforăitoare s-au transformat în tors de pisicuță. Teoriile de genul „să-și rupă PSD-iștii singuri gâtul” sunt extrem de nocive: dacă, într-adevăr, strategia și programul acestora nu sunt viabile, gâtul populației este în pericol, nu al lui Dragnea &co. Iar rolul președintelui este de mediator, de garant al democrației, nu de facilitator de sinucigași. Contradicția evidentă între declarații și fapte nu este de natură să întărească statul. Ori le rupi personal gâtul și declanșezi alegeri anticipate, ori îi sprijini în actul de guvernare, în mod democratic. Iar dacă legile justiției nu sunt în regulă, există CCR și, bineînțeles, instituția numită contencios.Nu este de dorit, din partea nici unei părți, escaladarea tensiunilor. Nu este dezirabil ca președintele să ajungă în postura de a fi izolat, atât din cauza conflictului cu coaliția de guvernare, cât și a susținerii slabe din partea unui PNL fără soluții. Cu atât mai problematic ar fi un guvern minoritar. Pentru că izolarea înseamnă dezechilibru, criză, vulnerabilitate. Și numai de astea nu mai avem nevoie!

Alexandru GEORGIȚĂ