Din dilemele unui adolescent american tipic

Tatăl meu mi-a sugerat să descriu pe scurt unele din gândurile mele legate de viața unui adolescent american tipic. Înainte însă să continui articolul meu, vreau întâi să fac câteva observații.

Sunt probabil adolescentul american cel mai puțin în măsură să scriu despre „viața tipică” a unuia. Ca să identifici unul din acei tineri, în primul rând nu trebuie să alegi pe unul cu origini românești. În al doilea rând, deși înțeleg românește, nu sunt eu acela care traduce articolul meu din engleză în românește. De aceea, este posibil ca unele comentarii care sunt hazlii în limba mea, să aibă o doză de ironie sau chiar de insultă în limba voastră. Dacă articolul meu va sfârși prin a fi un eșec (în exprimarea mesajului său comic și satiric, nota traducătorului), voi da vina pe cel care a tradus. Și în timp ce vă exprimați frustrarea și nemulțumirea față de el, puteți să aruncați un ochi pe articolele sale pentru că scrie despre multe lucruri utile.

Dacă vreți să aflați despre un adolescent american „tipic”, realitatea este că el nu există. Îmi cer scuze pentru titlu, dar eu nu știu nici un adolescent american „tipic”. Dacă mergeți într-un liceu, veți găsi douăzeci de tipuri diferite de elevi. Acum, aș putea să enumăr cele douăzeci de categorii, dar oricum ele se bazează puternic doar pe propriile mele opinii. De exemplu, poți întâlni destui tineri foarte de treabă sau poți să dai peste adevarăți „ghimpi” (oare, majoritatea?). Dacă vreți să știți categoria din care eu fac parte, aș zice că sunt considerat tocilar înrăit (heavy nerd, în original). Nu am prieteni apropiați în școală și particip la concursurile de matematică. Totuși, îmi place modul meu de viață, care mă pune în categoria celor retrași. De aceea, toate comparațiile (pe care le voi face în continuare) sunt relative la categoria mea.

Pentru că îmi place foarte mult matematica, sunt mai degrabă un proscris în cultura școlară americană, deși aș fi probabil o oaie din turmă în cea românească. De aceea spun, nu-mi luați cuvintele prea în serios, nu doar din cauza traducerii, dar și a diferențelor între cele două culturi. Mai degrabă priviți articolul ca pe un divertisment și nu o analiză culturală riguroasă (a educației noastre, nota trad.). Poate veți afla ceva nou despre SUA, spus pe un ton relaxat și plăcut.

Am observat practic la toți colegii mei o „zăpăceală” tare-ca-oțelul de a-l întrece pe cel mai inteligent din an (în SUA, elevii nu sunt împărțiți în clase ca în România, nota trad.). Unii i-ar spune ambiție, eu însă îi spun zăpăceală. Singurul lucru care contează este cursa pentru cine are media generală cea mai mare. Mulți ar face orice ca să iasă în față. Din câte știu eu, și elevii români au o medie generală, dar sunt mai interesați în concursurile de matematică. Sunt perfect de acord cu atitudinea lor legată de acest aspect. Ce rost are să memorizezi fără minte informație cerută pentru teste și examene, dacă nu o poți folosi în raționamente complexe? Pe departe, prefer rezolvarea de probleme și să fac raționamente minuțioase în loc să îndop informații în creierul meu precum aș îndopa un curcan.

Totuși, nu prea am de ales. Dacă las media mea generală să fie călcată în picioare precum ai călca peste o furnică, șansele mele de a fi admis la o universitate bună devin mai subțiri decât vârful creionului meu. În esență, sunt acum prins între două ziduri, în timp ce încet, încet mintea mea este întinsă între ele. Bănui că asta este răsplata mea pentru că îmi place matematica.

Al doilea lucru pe care vreau să-l descriu este nebunia cursurilor AP (cursurile AP sunt cursuri de facultate pe care le pot lua elevii de liceu, nota trad.). Mulți urmează anul acesta două cursuri AP. Deși încă majoritatea elevilor nu a înțeles pe deplin detaliile sistemului AP, ei vor să ia anul viitor doar cursuri AP. Nebunia cursurilor AP este o spirală nesfârșită, care aspiră continuu pe bieții adolescenți americani creându-le himera că vor merge la Universitatea Harvard pentru că au urmat două cursuri AP în științe (fizică, chimie sau biologie, nota trad.) în clasa a zecea.

Necazul este însă că școala oferă ponderea de 1.1 cursurilor AP, astfel că nota obținută de cineva este automat crescută cu 10%. În plus, școala oferă o bursă în bani elevilor care au primele cinci medii cele mai mari, ceea ca lucrează precum o momeală, creând frenezia ce urmează. Dacă alegi un curs AP, chiar daca obții un punctaj nu chiar așa de grozav (să zicem 92-95 de puncte), el ajunge la peste 100 de puncte după aplicarea ponderii. Așa că speranța unei medii generale cât mai mari este de fapt adevăratul motiv pentru care mulți elevi aleg cursurile AP. Bineînțeles, și eu trebuie să particip la nebunia asta, dacă nu vreau să rămân în urmă.

Pe undeva, am partea mea de vină în demararea și perpetuarea nebuniei cursurilor AP în generația mea. Sunt foarte norocos să fiu singurul elev din clasa a noua care urmează trei cursuri AP. Asta nu înseamnă deloc că sunt cel mai inteligent din anul meu, ci doar, așa cum am spus, că sunt cel mai norocos pentru că îmi place matematica. Chiar și așa, consider că programa de geometrie de liceu de aici este foarte lejeră. Din câte am vazut în manualele de geometrie ale tatălui meu, în România se predă geometrie „adevărată”. Se predau elevilor teoreme reale și demonstrații reale. Programa noastră la geometrie include doar identificarea triunghiurilor asemenea, descrierea unei demonstrații ce presupune marcarea unghiurilor egale ale triunghiurilor asemenea și aplicarea teoremei cosinusurilor în calcule facute pe calculatorul de buzunar. Acum, când mă gândesc la programa de geometrie, îmi dau seama cât a fost de lejeră.

Mă opresc aici cu articolul meu în speranța că el va avea o continuare.

Michael Doboli