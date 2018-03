Săptămâna egalității de șanse, a iubirii și prieteniei

Săptămâna care se încheie a fost dedicată egalității de șanse, iubirii și prieteniei, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Lacrima din Unirea.„Sunt cei mai lipicioși, drăgăstoși și prietenoși copii, astfel că o singură zi, pentru a-i sărbători, nu e de ajuns. Așa că ne-am gândit să dedicăm o întreagă săptămână tuturor copiilor cu sindrom Down... o săptămâna a EGALITĂȚII DE ȘANSE, IUBIRII și PRIETENIEI. Astăzi elevii noștri au creat împreună un poster vesel și au înțeles că cei cu sindrom Down sunt «foarte speciali», tocmai pentru că au un cromozom în plus!”, s-a postat pe pagina de Facebook a instituției de învățământ special (foto).Manifestările din această săptămână de la Lacrima au avut loc în contextul în care 21 martie este „Ziua Mondială a Sindromului Down”.„Excluziunea socială este principala problemă cu care se confruntă persoanele cu Sindromul Down. În România, această zi a fost celebrată începând din 2006, în cadrul organizaţiilor ce au în componenţă persoane cu sindrom Down. Ca parte a societății noastre, atât copiii, cât și adulții cu sindrom Down trebuie să fie pe picior de egalitate cu ceilalți membri ai ei, să se bucure de aceleași drepturi, să beneficieze de aceleași «oportunităţi» şi «alegeri»”, potrivit aceleiași surse.

Cristina RUSU