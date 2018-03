Ambasadorul din Belarus, în vizită de lucru în Bistrița-Năsăud

Ambasadorul Republicii Belarus în România a efectuat, joi, o vizită de lucru în Bistrița-Năsăud și cu această ocazia s-a întâlnit cu oficialitățile județene.

„Prefectul județului, Ovidiu Victor Frenț, a fost gazda întâlnirii, iar președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, a prezentat județul, avantajele competitive ale acestuia, din punct de vedere economic, turistic şi al deschiderii faţă de mediul de afaceri. Ambasadorul Andrei Grinkevich a mulțumit pentru primire și a făcut o prezentare a țării sale, detaliind domeniile de activitate în care Belarus excelează, de la servicii IT, până la mașini și utilaje agricole, subliniind dorința țării sale de a consolida și dezvolta relațiile bilaterale româno-belaruse din punct de vedere economic, cultural-educațional, spiritual și administrativ, apreciind România ca un potențial partener al Belarusului. Vizita în judeţul Bistrița-Năsăud a avut ca scop întărirea relațiilor de colaborare și comunicare cu reprezentanţii instituțiilor și autorităților publice din județ. Ambele părţi au apreciat în sens pozitiv schimbul de informaţii din cadrul întrevederii, manifestând interes pentru o bună colaborare”, precizează Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud.

La rândul său, președintele CJ Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, a menționat pe Facebook: „Astăzi am avut plăcerea să îl avem alături într-o vizită de lucru pe ambasadorul Republicii Belarus în România, Excelența Sa Andrei M. Grinkevich. Prin vizita domniei sale am reușit să discutăm despre posibilitățile și oportunitățile de dezvoltare pe care le poate avea județul Bistrița-Năsăud prin parteneriate și relații de colaborare cu Republica Belarus. În cadrul discuțiilor cu domnul ambasador am prezentat pe scurt elementele competitive ale județului nostru din punctul de vedere economic! Sper că relațiile de afaceri care se vor stabili între companii din județul nostru și din Belarus vor aduce plus valoare economiei județului nostru și, de ce nu, o nouă piață de desfacere pentru companiile noastre!”, este mesajul lui Radu Moldovan.

Cristina RUSU