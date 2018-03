Șanțul se pregătește de întâlnirea fiilor satului şi inaugurarea Centrului Cultural „Dimitrie Gusti”

Pe data 9 aprilie, în a doua zi de Paști, în comuna Șanț va fi inaugurat cel mai modern așezământ de cultură din zona rurală a județului Bistrița-Năsăud. Denumit „Dimitrie Gusti”, în memoria părintelui sociologiei românești (după ce comuna de unde izvorăște Someșul a fost, în perioada 1935 - 1936, loc de cercetare pentru monografia sociologică), Centrul Cultural din Șanț va impresiona atât prin arhitectură, compartimentare, cât și prin funcționalitate ori dotări.Începută în primăvara lui 2016, construcția modernului edificiu a fost realizată de către specialiștii firmei MIS Grup Anieș, pe un amplasament din centrul satului, investiția ridicându-se la circa 5 milioane de lei, asigurați din bugetul local. Clădirea va avea o sală de evenimente și spectacole de 1.000 de locuri.Vineri, am fost pe șantierul unde se execută lucrările finale, ghid fiindu-ne primarul Ioan Szabo.„Este un obiectiv modern, care, într-adevăr, lipsea comunei. Este o investiție care ne bucură, ne face mai optimişti în ceea ce priveşte realizarea programului pe care ni l-am propus, pentru a veni în întâmpinarea aşteptărilor localnicilor şi pentru a aduce îmbunătăţiri vieţii în comunitate. Am dorit ca acest edificiu să reflecte bunăstarea şănţenilor, să fie un adevărat simbol al comunei noastre, iar prin materialele principale folosite la construcţie, lemnul şi piatra, am dorit să fie pusă în valoare tocmai bogăția naturală ce reprezintă Șanțul”, ne-a spus primarul Ioan Szabo.Potrivit interlocutorului, demisolul va fi compartimentat în două părți distincte.„În față, vor funcționa spațiile comerciale destinate mărfurilor producătorilor locali, în timp ce spatele va fi un amplu loc de folosință a bucătăriei reci, a bucătăriei calde, a depozitului de fructe și a celui de băuturi, a camerei frigorifice, vestiarelor și grupurilor sociale. Din bucătărie va porni un lift, care va aduce mâncarea pentru ospețele de nuntă ce vor fi organizate în primitoarea sală de festivități. Mansarda va aparține unei terase foarte spațioase, ce va avea legătură directă cu sala de festivități”, a anunţat edilul.Pentru marele eveniment de pe 9 aprilie, primarul Ioan Szabo și Consiliul Local au gândit un program de suflet pentru șănțenii de pretutindeni.„Manifestările vor debuta la ora 14.00, cu simpozionul «Poveste despre Șanț», în cadrul căruia vor fi lansări de carte. Printre invitații simpoziunului, ce va fi moderat de publicistul și scriitorul Menuț Maximinian, se numără Dumitru Munteanu, Leon Iosif Grapini, Nazarica Muntean, Floarea Grapini și Sabina Pleș, invitat de onoare fiind profesorul doctor Vasile Pușcaș. De la ora 16.00, partea a doua a programului va fi dedicată unui spectacol folcloric special, ce va fi prezentat de Carmen Iancu și în care responsabili cu voia bună vor fi: Viorica Hojda, Dănilă Filipoi, Lucreția Pomohaci, Ansamblul folcloric Izvorul Someșului și Teatrul Nescris Constantin Iugan. Invitații speciali ai spectacolului sunt Vlăduța Lupău și Oana Tomoiagă. Și pe această cale, reiterez invitația cetățenilor comunei de a-i întâmpina împreună pe consătenii noștri plecați pe meleaguri străine, pentru a ne regăsi cu bucurie, la ceas de mare sărbătoare”, a conchis primarul Ioan Szabo.