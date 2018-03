Turiștii - la plimbare, salvamontiștii - la datorie, pe potecile pline de zăpadă și cu risc de avalanșă

Este un weekend frumos la munte, după zilele reci, cu ninsoare și viscol, din ultima perioadă. Zăpada depășește cu mult un metru în toate masivele montane din județ, astfel că temperaturile mai ridicate pot duce la avalanșe, risc asupra căruia a atenționat Salvamont România. Cu toate informările asupra acestui risc, unii iubitori ai muntelui vor să profite de vremea frumoasă, astfel că au ieșit să se plimbe pe potecile montane. Acolo s-au întâlnit cu salvamontiștii aflați la serviciu, care i-au informat asupra stării traseelor și asupra riscului de producere a avalanșelor prin locurile pe care doresc să le străbată.„Astăzi în Călimani este o vreme foarte frumoasă, după ce ieri a nins foarte tare, astfel încât zăpada măsoară peste 2 metri în multe locuri. Am avut și o avalanșă în Bistricior, chiar pe cărarea ce duce la baza Salvamont, dar în ultimele zile a nins peste ea. Sunt ceva turiști pe care îi ținem sub strictă supraveghere, am povestit cu ei și i-am avertizat să nu se aventureze pe anumite trasee. Partea bună este că aceștia sunt echipați corespunzător, au sisteme de detectare în avalanșă, lopată și sondă de căutare, dar e bine să fie precauți”, ne-a declarat Florin Rus, angajat al Salvamont Bistrița-Năsăud.Florin Rus face parte din echipa de intervenție care patrulează în acest weekend în zona montană a Călimanilor, pentru a monitoriza starea traselelor, dar și pe turiștii care se aventurează în aceşti munți.foto: Florin Rus

Cristina RUSU