A fost lansată monografia „De la Gewerbeverein la Palatul culturii”, despre o instituţie seculară

La Palatul culturii a fost lansată sâmbătă, începând cu ora 17.00, monografia „De la Gewerbeverein la Palatul culturii”, recent apărută, o istorie culturală a instituției, care a cunoscut de la edificarea imobilului, acum peste 100 de ani, diverse denumiri, dar activitatea desfăşurată sub bolţile ei a rămas întotdeauna culturală. Invitații speciali ai acestui eveniment au fost primarul municipiului Bistrița, Ovidiu Crețu, scriitorii Valentin Marica (de la Târgu Mureș), Ioan Radu Văcărescu (peședintele Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România), Cornel Udrea și Antonia Bodea (din Cluj-Napoca).Evenimentul a început cu intonarea unui imn scris special pentru Palatul Culturii, după care, în alocuțiunea domniei sale, primarul Creţu a spus: „Este un moment special în viața culturală a municipiului. După o strădanie de un an și ceva, apare o monografie a Palatului Culturii, despre care am crezut inițial că se va referi doar la clădirea în sine. (...) Această carte este o radiografie a culturii municipiului Bistrița din ultima sută de ani. O lucrare foarte greu de realizat. Clădirea a fost construită de asociația meseriașilor saşi, cu scopul de a promova cultura. Au urmat multe cicluri de renovări. Aici am fost și eu câțiva ani dansator la Cununa de pe Someș și am simțit din interior suflul cultural al acestui centru. (...) Le mulțumesc nu numai celor care au scris cartea, ci și celor care s-au dedicat culturii timp de mulți ani”.În continuare, scriitorul Cornel Udrea a arătat că: „Acum 100 de ani, Bistrița a dovedit, cu toate argumentele istorice, că are vocație culturală, că ține la blazonul său cultural și la identitatea sa de cetate. De-a lungul timpului, adevărul acesta a fost dovedit. Orgoliul acesta de a-i spune palat al culturii nu îl au multe cetăți”.Antonia Bodea a subliniat că de la început s-a simțit copleșită de frumusețea imobilului și, cunoscând mai amănunțit activitățile desfăşurate aici, și-a dat seama „că există o echipă extraordinară și un manager, prof.dr Dorel Cosma, de un vizionarism extraordinar. Eu cred că asemenea lucruri nu se întâmplă în fiecare zi și îl admir pe domnul profesor doctor Dorel Cosma. Niciodată nu am întâlnit atâta entuziasm, însoțit cu atâta forță de cuprindere în activitățile pe care le desfășoară împreună cu echipa domniei sale”.Scriitoarea Elena M. Cîmpan a transmis un mesaj din partea lui Ion Radu Văcărescu, în care scriitorul sibian și-a exprimat admirația pentru activitatea de la Palatul Culturii. Scriitorul Valentin Marica a rostit o doctă alocuțiune, care a adus, ca într-un corolar, date esențiale ale frumuseţii culturii române, ale marilor ei oameni, reunite într-o stare de grație și regăsite în activitatea culturală nobilă de la Palatul Culturii.În încheiere, prof.dr. Dorel Cosma a vorbit despre proiect şi elaborarea în sine a lucrării, din care se desprinde o excelentă ştiinţă a organizării şi a urmăririi performanţei. Cuprinzătorului colectiv de autori, format din Dorel Cosma (coordonator), Vasile Jimboreanu, Menuț Maximinian, Alexandru Cristian Miloş, Doris Cosma, Elena M. Cîmpan, Hans Franchy, Zorin Diaconescu, i s-a alăturat echipa tehnică formată din Mihai Bărbulescu, Maria Herineanu, Marioara Sigartău, Adrian Pușcaș, Vasile Pișta Moldovean, Gabriel Mihăese și Lucian Dobârtă.La eveniment au participat, din partea comunității săsești din diaspora, profesorul Horst Goebel şi istoricul Gunther Klein, ai căror antecesori au ridicat, în urmă cu peste un secol, această bijuterie arhitecturală.