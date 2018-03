Sute de bistrițeni, printre care mulți copii, la „Marșul pentru viață”

Sute de bistrițeni, printre care foarte mulți copii, au participat, sâmbătă, la „Marșul pentru viață”, manifestare aflată la cea de-a V-a ediție și devenită tradițională la Bistrița, dar și în alte orașe din România și Republica Moldova.Participanții la eveniment, desfășurat în acest an sub sloganul „O lume pentru viață!”, s-au adunat, pentru început, în curtea Protopopiatului Ortodox Bistrița, unde organizatorii au ținut scurte cuvântări, prin care au evidențiat importanța vieții, darul cel mai de preț pe care ni l-a dat Dumnezeu și la care au dreptul și copiii concepuți, dar nenăscuți.„Dacă ne deosebim în multe privințe, din punct de vedere liturgic ne înfrățim în această privință comună: dreptul la viață. E un lucru știut că Dumnezeu l-a creat pe om pentru viață și că moartea a intrat accidental în lume. Cel mai mare păcat este crima de orice natură și pe copii, și pe copiii nenăscuți, dar concepuți în pântecele mamelor, nu are cine să-i apere. Avem dreptul de a sărbători Ziua Apelor, a Pădurilor și multe alte manifestări, dar pe cei nenăscuți cine îi apără? Noi, dumneavoastră și, la inițiativa Bisericii, toate confesiunile astăzi, în toată ţara noastră românească s-au adunat pentru a sensibiliza viitoarele mămici că pruncii concepuți au dreptul la viață. Nimic nu este mai frumos decât viața. Să te bucuri de soare, de ploaie, de ninsoare, de flori și de tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Priviți, câți copilași, atâtea flori pe câmpul patriei noastre și în cerul lui Dumnezeu”, a spus, în cuvântul de deschidere, protopopul Alexandru Vidican.După ce au ascultat îndemnul la viață al vorbitorilor, manifestanții s-a pus în mișcare pe traseul: pietonalul Liviu Rebreanu - strada Gheorghe Șincai - Bulevardul Independenței - Biserica „Sfânta Ana” de la Big, unde s-a ținut o slujbă de pomenire pentru toţi copiii concepuți, dar nenăscuți. Unii participanți au purtat costume populare, iar copiii, baloane și pancarte cu mesaje precum „Suntem generația pentru viață”, „Copiii sunt iubire”, „Mamă, îți mulțumesc că exist!”.

Cristina RUSU