Actorii Teatrului Nescris „Constantin Iugan” din Șanț au făcut furori la „iUmor”

Sofia Ceciuleac, Dorel Timiș și Valeria Chișner sunt trioul care a încântat, duminică, la „iUmor”, cunoscutul show de televiziune al Antenei 1. Membri ai Teatrului Nescris „Constantin Iugan” din comuna Șanț, cei trei s-au remarcat cu sceneta „Căsnicie eșuată”, în care neaoșul accent ardelenesc a atins la fix problemele amoroase dintr-un cuplu.Juriul, format din Mihai Bendeac, Delia și Cheloo, au avut cuvinte de laudă la finalul interpretării, chiar dacă Bendeac (cunoscută fiindu-i reticența pentru cei îmbrăcați în costume populare) s-a arătat mai mult decât sceptic, la început.„Am venit în Bucureşti ne bucurăm că suntem la acest concurs şi sperăm să impresionăm”, au spus șănțeni, înainte de a-i da drumul cu „baiul” nepotrivirii de caracter... în pat, temă care a stârnit hohote de râs, dar a făcut și ca interpreții să primească trei de „DA” de la jurați.Cheloo a fost primul care a apreciat prestația: „Pentru mine a fost un exerciţiu de atenţie, chiar am încercat să înţeleg care-i baiul. Recunosc, nu sunt în stare să realizez dacă a fost bine sau nu, pentru că accentul ardelenesc mi-a captat toată atenţia. Sunteţi demenţi, deşi păreţi serioşi. M-am simțit foarte bine privind ce ați făcut. Mie chiar îmi place accentul din zona asta în care trăiți voi, cu adevărat. Pur și simplu mă bucură, am impresia că ar trebui să îl învățăm noi, în zona Bucureștiului”.A plusat, apoi, Mihai Bendeac: „Cred că aveți un talent nativ și mă bucur că există oameni ca dumneavoastră care, după foarte multă vreme în care nu au făcut chestia asta, au zis «Let’s do it» (nota redacției: «Hai s-o facem!»). Mi s-au părut foarte tari câteva chestii, anumite expresii. M-au făcut foarte atent, chiar dacă nu înțelegeam”.La rândul ei, Delia s-a arătat și ea foarte încântată de prestația actorilor din Șanț, interpreta primind în dar din partea Valeriei Chișner o trăistuță din localitatea de unde izvorăște Someșul.Pentru a accede în faza următoare de la „iUmor”, trupa Teatrului Nescris „Constantin Iugan” din comuna Șanț are nevoie de voturi. Trebuie să vă instalați aplicația iUmor pe telefon și să accesați secțiunea de votare a concurenților, votul încheindu-se în după-amiaza de luni, anunțul urmând a fi făcut în jurnalul de seară al Observatorului de la Antena 1.