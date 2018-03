Biblioteca Județeană „George Coșbuc”, mirajul elevilor în „Săptămâna altfel”

Mai multe clase de elevi de la școli din Bistrița și din județ au ales să desfășoare o parte dintre activitățile cuprinse în programul „Săptămâna altfel” la Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud.Luni, primii care au ajuns la Mediateca Bibliotecii au fost 28 de elevi de gimnaziu de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița, atât de la secția germană, cât și de la cea română, pentru a urmări filmul documentar „Clopotele orașului – Die Stadtglocken”, realizat de Nicoleta și Gigi Cherecheșiu. Ei au fost însoțiți de profesorul Silviu Onciu.„Am urmărit împreună un film documentar extrem de interesant, cu o mică parte din istoria modernă a Bisericii Evanghelice din Bistrița, despre momentul nefericit în care a ars turnul bisericii și s-au topit clopotele din el, iar apoi despre efortul făcut pentru turnarea și instalarea altora noi în turn. Adiacent vizionării filmului documentar, elevii au aflat aici amănunte foarte interesante despre istoria Bisericii Evanghelice și a altor monumente importante din centrul istoric al orașului. De la Mediatecă am mers în Clubul Coșbook, unde am derulat un miniproiect, în cadrul căruia li s-au prezentat elevilor elemente din simbolistica stemei orașului, a unora dintre stemele breslelor, ca și de pe stema liceului nostru. Și acum, Biblioteca Județeană George Coșbuc s-a dovedit a fi o adevărată prelungire a școlii, pentru noi!” (prof Silviu Onciu).Mai mici, cei peste 60 de elevi din clasele pregătitoare de la Liceul „Radu Petrescu” din Prundu Bârgăului au urmărit pe ecranul TV uriaș de la Mediatecă unul dintre filmele seriei „Cărțile Junglei”. În prealabil, însoțiți de cadrele didactice, copiii au vizitat Biblioteca Județeană, zăbovind mai mult la secția Împrumut pentru Copii.„Copiilor le-a plăcut foarte mult filmul de desene animate și chiar au stat atenți mai bine de o oră, cât a durat filmul, ceea ce pentru noi este o adevărată performanță, dată fiind vârsta lor. Suntem foarte recunoscători Bibliotecii Județene pentru modul în care am fost primiți aici și promitem că vom reveni!”, ne-a declarat, la final, dna Galben Ileana, profesoară pentru învățământul primar.Puțin după ora amiezii, la Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud și-a făcut apariția un grup de elevi din clasele primare de la Școala Gimnazială „Teodor Cotuțiu” din Dumbrăvița. Și ei au vizitat secțiile Bibliotecii și s-au bucurat foarte tare când s-au revăzut în imaginile proiectate pe ecranul uriaș de la Mediatecă, în montajul realizat cu secvențe filmate și fotografii de la vizita pe care bibliobuzul instituției a făcut-o în urmă cu o lună chiar la școala lor, pentru a le duce cărți pentru lecturile suplimentare.Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud are porțile deschise pentru toți elevii și cadrele didactice care iubesc cărțile.

