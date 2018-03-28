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Locurile de muncă vacante la data de 27 martie

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Locurile de muncă vacante la data de 27 martie
ADMINISTRATOR 2
ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1
ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA 1
AGENT COMERCIAL 3
AGENT DE SECURITATE 1
AGENT DE VÂNZARI 8
AGENT IMOBILIAR (BROKER IMOBILIAR) 1
AGENT TRANSPORTURI 2
AJUTOR BUCATAR 2
AMBALATOR MANUAL 2
ASAMBLATOR-MONTATOR PROFILE ALUMINIU SI GEAM TERMOPAN 1
ASISTENT MANAGER 1
ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2
BARMAN 3
BRUTAR 1
BUCATAR 3
CAMERISTA HOTEL 2
CONFECTIONER ARTICOLE HÂRTIE 2
CONFECTIONER PLASE DIN SÂRMA 1
CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 1
CONSILIER INSTITUTII PUBLICE 1
CONSTRUCTOR DE ACOPERISURI 3
CONTROLOR CALITATE 3
CROITOR 2
CROITOR-CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE, DUPA COMANDA 1
CUPTORAR RECOACERE STICLA 2
DERULATORIST 1
DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII) 1
DESIGNER PAGINI WEB (STUDII SUPERIOARE) 1
DIRECTOR DEPARTAMENT CERCETARE-DEZVOLTARE 1
DISPECER 2
DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
ELECTRICIAN AUTO 1
ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE JOASA TENSIUNE 1
ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 1
ELECTROMECANIC 1
FEMEIE DE SERVICIU 2
FIERAR BETONIST 3
GAURITOR-FILETATOR 3
GESTIONAR DEPOZIT 3
GHID DE TURISM INTERN (LOCAL) 1
ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1
INGINER AUTOMATIST 1
INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 2
INGINER ELECTROMECANIC 2
INGINER MECANIC 1
INGINER PRODUCTIE 2
INGINER PROIECTANT COMUNICATII 1
INGINER/SUBINGINER SILVIC 1
ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1
ÎNGRIJITOR CLADIRI 2
INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 2
INSPECTOR-SEF ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1
INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE 1
INSTALATOR APA, CANAL 1
LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2
LACATUS MECANIC 6
LUCRATOR COMERCIAL 7
LUCRATOR GESTIONAR 2
MAGAZINER 3
MANAGER PROIECT 1
MANIPULANT MARFURI 4
MASINIST PENTRU PREFABRICATE DIN BETON SI BETON ARMAT 1
MECANIC AUTO 6
MECANIC ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 1
MONTATOR SUBANSAMBLE 1
MUNCITOR ÎN ACTIVITATEA DE GOSPODARIRE A SPANULUI 1
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 54
MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF 2
MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 23
MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI 4
MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 3
MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 8
OPERATOR PUNCT DE LANSARE 4
OSPATAR (CHELNER) 4
PATISER 1
RECEPTIONER DE HOTEL 1
RECEPTIONIST 1
SCULER-MATRITER 1
SECRETARA 1
SEF DEPARTAMENT LOGISTICA 1
SEF SCHIMB 1
SEF SECTIE 2
SEF SERVICIU MARKETING 1
SLEFUITOR PRODUSE DIN STICLA 2
SOFER AUTOBUZ 1
SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 5
SOFER AUTOMACARAGIU 1
SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 4
SPALATOR VEHICULE 2
SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII 1
STIVUITORIST 6
STRUNGAR LA MASINI DE ALEZAT 2
STRUNGAR LA STRUNG CARUSEL 2
STRUNGAR UNIVERSAL 3
SUDOR 4
TÂMPLAR UNIVERSAL 8
TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1
TEHNICIAN ELECTRONICA 1
TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1
TEHNICIAN PROIECTANT MECANIC 1
VÂNZATOR 5
VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2
VOPSITOR AUTO 2
ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3

 

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Viitorul CSMS Iaşi13.II.2016
ACS PoliCS Voluntari13.II.2016
CSU CraiovaPetrolul13.II.2016
ASA T. MureşPandurii13.II.2016
AstraCFR Cluj13.II.2016
DinamoFC Botoşani13.II.2016
Loc EchipaJVEIGMGPPCT
1Astra2313 7 3382646
2Viitorul2312 7 4452443
3Dinamo2311 8 4392341
4Steaua2311 7 5312140
5Pandurii2311 7 5302440
6Mureş23 811 4261935
7Iaşi23 8 8 7182232
8Craiova23 7 610232527
9Botoşani23 6 8 9303226
10CFR Cluj23 7 9 7272324
11Timişoara23 4 910213221
12Chiajna23 3 812213817
13Voluntari23 2 912213915
14Petrolul23 2 81316298

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