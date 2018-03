Revista școlară „Mugurași de pe Țibleș”, lansată la Biblioteca Județeană „George Coșbuc”

Creație a profesorilor și elevilor de la Școala Gimnazială Spermezeu și de la Școala Gimnazială „Teodor Cotuțiu” din Dumbrăvița, revista „Mugurași de pe Țibleș” are 62 de pagini bogate în articole și ilustrații și acoperă trei domenii: Școala noastră, Din activitățile școlii – proiecte educative și Creații. Lansarea ei a avut loc marți, 27 martie, la Clubul Coșbook al Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, în cadrul proiectului „Cartea, sănătate pentru suflet și pentru minte”.Ioan Pintea, directorul BJGC BN, a vorbit admirativ despre revista „Mugurași de pe Țibleș”.„Mă bucur foarte mult că putem să continuăm acest proiect și că intențiile noastre prind contur. Cred că este foarte important ceea ce faceți și o felicit pe doamna director și felicit și cadrele didactice și elevii care o realizează! Apreciez și implicarea Primăriei Spermezeu, care susține acest proiect. Faceți ceva deosebit, ceva aparte, pentru că nu orice școală are o revistă care să-i prezinte activitățile, perspectivele. Am răsfoit revista dumneavoastră și mi se pare foarte bine făcută, foarte bine articulată. Faptul că ne dăruiți această revistă ne îndreptățește pe noi, cei de la biblioteca județeană, să fim cei mai buni prieteni ai voștri și voi să fiți cei mai buni prieteni ai noștri!”, le-a spus Ioan Pintea elevilor și profesorilor prezenți la eveniment.La rândul său, prof. Voichița Țermure, directoarea Școlii Gimnaziale Spermerzeu, a explicat de ce este importantă derularea acestui proiect: „Scopul nostru este de a-i conștientiza, atât pe elevi, cât și pe cei din jurul lor, că un rol foarte important pentru dezvoltarea noastră îl are cartea, iar obiectivele proiectului sunt de a le dezvolta gustul pentru lectură, respectul pentru bibliotecă și pentru cei care o deservesc, să facem cât mai mult pentru a-i atrage spre partea de lectură. Ne dorim să avem o revistă serioasă și ne-am propus să o scoatem semestrial. Am obținut ISSN de la Biblioteca Națională a României și vrem s-o impunem ca oglindă a activităților din școala noastră”.Primul număr al revistei școlare „Mugurași de pe Țibleș” are 62 de pagini, dar, pe viitor numărul paginilor sale va crește, a spus prof. Nastasia-Maria Mureșan, una dintre coordonatoarele revistei: „Am adunat materiale pentru circa 75 de pagini, dar nu am putut publica toate materialele elevilor în acest număr. Revista și-a arătat utilitatea încă de la început, pentru că le oferă posibilitatea elevilor să-și exprime înclinația spre domeniile care îi atrag”.Deosebit de implicat în acest proiect este și preotul Doru Zaharie de la Hălmăsău, care a amenajat în incinta casei parohiale o impresionantă bibliotecă, pusă la dispoziția elevilor: „Cine deschide această revistă găsește foarte multe activități în care sunt implicați elevii și sperăm ca elevii care o realizează să își depășească profesorii!”.În cursul vizitei la Biblioteca Județeană „George Coșbuc”, cei aproape 30 de elevi de la școlile gimnaziale din Spermezeu și Dumbrăvița au vizionat la mediateca bibliotecii filmul istoric „Frații Jderi”, în regia lui Mircea Drăgan, moment precedat de evocarea unirii Basarabiei cu România, de la 27 martie 1918. Proiectul „Cartea, sănătate pentru suflet și pentru minte” a fost lansat pe 23 februarie a.c. și este derulat de Școala Gimnazială Spermezeu, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, Parohia Ortodoxă Hălmăsău, Primăria comunei Spermezeu și Biblioteca Comunală Spermezeu.

Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud