Doi luptători bistrițeni au făcut spectacol în Marea Britanie

În perioada 23 - 24 martie a.c., în orașul Blyth din Marea Britanie a avut loc a IX-a ediție a Galei The Homeshow, organizată de promotorul Tony Cunningham, competiție de înaltă ținută sportivă, care a reunit luptători de valoare.Clubul Profesional Fight Gym Bistrița a participat la eveniment cu doi sportivi din grupa de performanță, prestația lor fiind deosebit de apreciată de către public și concurenți. Astfel, la categoria 67 kg, Bogdan Suru l-a întâlnit pe John Cairns, într-un meci deosebit de disputat. După un debut echilibrat, în a doua repriză presiunea sălii și-a spus cuvântul, Cairns reușind câteva lovituri la ficat, care i-au tăiat elanul luptătorului bistrițean. Cu toate acestea, Suru a făcut față acestei ofensive și a revenit în repriza a treia, punctând cu câteva lovituri care au surprins adversarul. Meciul a fost câștigat la puncte de englez, dar a fost apreciat drept cel mai spectaculos din gală, ca urmare a răsturnărilor dramatice de situație.La categoria 70 kg, Daniel Bolfă a luptat în meciul principal al serii împotriva experimentatului Kyle Todd. Un meci foarte complicat, având în vedere pauza de un an a lui Daniel din galele K1. Cu toate acestea, evoluția a fost bună, iar meciul, de spectacol, a fost apreciat la superlativ de public.„Deși nu am obținut victoria, sunt foarte mulțumit de prestația sportivilor noștri. În prezent ne concentrăm pe următorul eveniment pugilistic din România, prima ediție a Galei Burebista, organizată la Deva de promotorul Sorin Niculescu. Pe lângă Daniel Bolfă, vor lupta încă trei sportivi ai Clubului Profesional Fight Gym, și anume David Scurtu și Adrian Baiaș, la categoria 65 kg, și Emilian Sângeorzan, la 81 kg. Sportivii sunt în formă bună și vor reprezenta cu onoare și mândrie județul Bistrița-Năsăud. Oricare vor fi rezultatele meciurilor pe care le vom disputa, vom demonstra valoarea sportului bistrițean de contact și vom face spectacol”, a declarat, pentru „Mesagerul de Bistrița-Năsăud”, Ionel Burduhos, antrenorul clubului.

Alexandru GEORGIȚĂ