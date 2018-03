Elevii care pun lauri pe fruntea școlilor din Feldru și Nepos

Ediția din acest an școlar a olimpiadelor de profil s-a dovedit a fi una mănoasă pentru Liceul Tehnologic din Feldru, instituție de învățământ ce are în subordine structurile din satele Feldru și Nepos. După cum ne-a anunțat, vineri, directorul liceului, profesorul Călin Sbîrciu, nu mai puțin de 21 de premii și mențiuni au fost obținute de elevii școlilor comunei Feldru.„Sunt rezultate onorante pentru unitățile noastre de învățământ. Este meritul copiilor și dascălilor care îi îndrumă, drept pentru care țin să-i felicit și să le doresc succes în continuare”, ne-a declarat directorul Călin Sbârciu.

Lista merituoșilor:

*Etapa județeană a Olimpiadei naționale de matematică

-premiul II - Marc Bogdan, clasa a VI-a, Școala Gimnazială Nepos (prof. Pop Măriuca)

-premiul III - Niculai Marius, clasa a VI-a, Liceul Tehnologic Feldru (prof. Pop Măriuca)

*Etapa județeană „Olimpiada Satelor din Romania”, la matematică

-premiul I - Marc Octavia, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Nepos (prof. Pop Măriuca)

-premiul I - Runcan Paul, clasa a VIII-a, Liceul Tehnologic Feldru (prof Axenie Emil)

-premiul II - Niculai Marius, clasa a VI-a, Liceul Tehnologic Feldru (prof. Pop Măriuca)

-mențiuni - Marc Bogdan, clasa a VI-a, Școala Gimnazială Nepos (prof. Pop Măriuca); Țabrea Anamaria, clasa a VIII-a, Liceul Tehnologic Feldru (prof. Axenie Emil)

* Olimpiada județeană de biologie

-mențiuni - Matei Crina, clasa a VII-a, Liceul Tehnologic Feldru (prof. Paneș Maria); Marc Octavia, clasa a VII-a, Școala Gimnaziala Nepos (prof. Paneș Maria)

*Concursul național de matematică „Lumina Math”

-premiul III - Marc Bogdan, clasa a VI-a, Școala Gimnazială Nepos (prof. Pop Măriuca)

-menţiuni - Șofroni Darius, clasa a V-a, Liceul Tehnologic Feldru (Varvari Varvara); Niculai Marius, clasa a VI-a, Liceul Tehnologic Feldru (prof. Pop Măriuca), Marc Octavia, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Nepos (prof. Pop Măriuca)

*Concursul interjudețean de matematică „Grigore Moisil”, Târgu Mureș

-mențiune - Marc Bogdan, clasa a VI-a, Școala Gimnazială Nepos (prof. Pop Măriuca)



*Concursul interjudețean de matematică „Ștefan Dârțu”, Vatra Dornei

-mențiune - Marc Bogdan, clasa a VI-a, Școala Gimnazială Nepos (prof. Pop Măriuca)



*Concursul interjudețean de matematică „Matematica, de drag”, Bistrița

-mențiuni - Marc Bogdan, clasa a VI-a, Școala Gimnazială Nepos (prof. Pop Măriuca); Marc Octavia, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Nepos (prof. Pop Măriuca)



*Concursul interjudețean de matematică „Tinere Speranțe”, Baia Mare

- proba pe echipe: premiul III - Marc Bogdan, clasa a VI-a, Școala Gimnazială Nepos (prof. Pop Măriuca), Niculai Marius, clasa a VI-a, Liceul Tehnologic Feldru (prof. Pop Măriuca)

-proba individuală: mențiune - Marc Bogdan, Niculai Marius.