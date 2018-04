„Școala altfel” la Romuli: Pedalează sănătos „Nu este destul să știi, trebuie să și aplici, nu este destul să vrei, trebuie să și faci!” (Johann Wolfgang von Goethe)

În cadrul săptămânii „Școala altfel”, elevii noștri s-au bucurat de o activitate inedită de ciclism, organizată împreună cu doi voluntari inimoși din județul Cluj, Mihai Fustos și Paul Costea, în două etape: un curs de educație a micilor cicliști și un concurs pe un traseu aplicativ cu jaloane, finalizat cu premierea celor mai îndemânatici. Ideea a pornit de curând pe un drum de navetă la studii postuniversitare, după orele de serviciu, cu al meu coleg Mihai Fustos, despre care am aflat că este un împătimit al maratoanelor de ciclism și al mișcării fizice, în general. Mi-a relatat câteva din întâmplările lui ca ciclist pe drumurile publice, dându-mi seama că oricine circulă cu bicicleta are nevoie de o educație în trafic pentru a preveni unele evenimente și a fi în siguranță. Conexiunea cu nevoia elevilor mei din mediul rural a fost una instantă, parcursul până la a gândi și realiza un proiect în acest sens realizându-se de la sine. Invitația a fost lansată colaboratorului meu și onorată spre bucuria elevilor de la Romuli, care au avut ocazia sa încerce un echipament adecvat în trafic, să facă proba a două din modelele de biciclete destinate curselor off road. Prin prezentarea cursului elevii au aflat despre: istoria bicicletei, avantajele utilizării acesteia, tipuri de biciclete, concursuri populare la nivel modial exemplificate prin filme, legislația națională, semne de circulație valabile și recomandări în trafic pentru o conduită optimă. La final fiecare elev a primit o diplomă. A urmat partea cea mai așteptată, când elevii au participat fie ca și concurenți, fie ca susținători. Adrenalina și-a spus cuvântul, cei mai buni clasându-se pe primele trei locuri. Teoria s-a completat cu partea practică, cu toții câștigând încredere, experiență, curaj și stimă de sine! Mulțumesc invitaților, Mihai Fustos și Paul Costea, pentru implicare și susținere! Toți am fost învingători!

prof. Abodi Melania-Susana