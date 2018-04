Clubul Aqua Spa Schreiner a fost asaltat de copii dornici de distracţie

Duminică, de 1 aprilie, copiii și părinții au avut parte de surprize frumoase din partea Clubului Aqua Spa Schreiner. Sub deviza „Prin sport devenim prieteni”, mai mult de 100 de copii au fost provocați să participe la o serie de activități menite să îi apropie și să demonstreze că mișcarea e sinonimă cu buna dispoziție și distracția. Copiii s-au întrecut în jocuri de piscină, concursuri de tot felul și activități sportive în apă, toate acestea pe muzică antrenantă și sub supravegherea atentă a instructorilor clubului: Domnița, Dana și Liviu.Câștigători au fost toți copiii, pentru că obiectivul activității a fost prietenia, la care toți au excelat. Şi pentru că orice câștigător merită premiat, toți copiii au primit medalii care au atestat nivelul înalt de bună dispoziție și prietenie atins de fiecare.Punctul culminant al petrecerii a fost venirea... iepurașului, care, bineînțeles, a dăruit tuturor cadouri.„Prin această activitate am dorit să implicăm copiii în activități distractiv-sportive și să-i conștientizăm pe părinți că sportul înseamnă pentru copii bucurie, prietenie, apropiere. Totodată, am vrut să marcăm venirea sărbătorilor pascale cu cadouri pentru cei care au participat la această activitate, pentru a le transmite că aici, la clubul nostru, vor fi întotdeauna între prieteni, în familie”, a precizat, pentru „Mesagerul de Bistrița-Năsăud”, Vali Schreiner, proprietarul centrului spa.

Alexandru GEORGIŢĂ